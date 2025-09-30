П оложителен тест за бременност ще разтърси до основи най-популярната къща в България. Новината ще остави безмълвни съквартирантите в Big Brother 2025 и ще се превърне в основна тема за разговор. Кой е участникът, който представя положителен тест за бременност пред Big Brother?

В епизода тази вечер ще разберем и цялата истина за тайната мисия на новия 16-и съквартирант - Валентин Котов. Той ще трябва да изпълнява задачи поставени от Big Brother от специално създадената за него стая. Какъв ще е зaлогът на мисията?

В събота зрителите на NOVA решиха Къщата да напусне колоритният Мути Мутиев. Гостуването му в подкаста “Голямата сестра” предизвика бурни реакции онлайн. В епизода той открито говори за проблемите и настиска в поп фолк индустрията, за слуховете около неговия любовен живот и за отношенията му с дизайнера Цецо.

Гледайте епизода на Big Brother тази вечер от 22:00 ч. по NOVA.

