П о повод Денят на поезията, който отбелязваме на 1 октомври, в клуб „Парнас“ ще се състои премиера на „Ридаят скръбни ветрове“ от Николай Лилиев и „Аз, който не избягах от Помпей“ от Любомир Левчев, информират от Съюза на българските писатели (СБП).

Книгите ще бъдат представени от съставителите и редакторите Боян Ангелов и Анжела Димчева, с участието на Благой Иванов, дизайнер на поредицата.

Като допълнение към рецитала от творби на двамата класици ще се включат десетина съвременни поети, а празникът ще бъде обогатен с международно участие.

Свои стихове ще прочетат Катя Кремзер (Австрия), Виктор Мелник (Украйна), Мая Панайотова (Белгия) и Рада Добриянова (Швеция).

Водещ ще бъде Добрин Финиотис – уредник на дом „Дора Габе“ – музейна експозиция към СБП.

От СБП припомнят, че през лятото на 2025 г. издателство „Български писател“ отбеляза три значими юбилея на наши класици, като започна издаването на поредицата „Български класици“ с три тома с избрани творби на Николай Лилиев (140 години от рождението му), Валери Петров (105 години от рождението му) и Любомир Левчев (90 години от рождението му).

Източник: БТА