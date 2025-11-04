Д женифър Анистън, която скача от радост, вече говори за брак с приятеля си Джим Къртис и мечтае къде ще проведат събитието, когато той ѝ предложи брак – а Radar Online твърди, че актрисата е определила Гърция като дестинация за третия си опит за щастлив брак.

„Джен казваше, че вече е имала сватбата на мечтите си, когато тя и Брад Пит се ожениха в Малибу преди 25 години“. Когато се омъжи за Джъстин Теру , тя умишлено не се опита да надмине това, като вместо това избра сравнително малка афера в задния двор. Но Джим се превърна в лъч светлина в живота й и с него идва и шансът най-накрая да го направи както трябва“, твърди източник.

Според Radar Online Джен иска да се омъжи в Гърция, като се има предвид, че Къртис е грък, а бащата на Анистън, Джон, е роден на остров Крит.

56-годишната Анистън беше омъжена за Пит от 2000 до 2005 г., когато той я заряза заради Анджелина Джоли . Тя беше омъжена и от 2015 до 2018 г. за Теру.

Къртис, на 50 години – хипнотерапевт за самоусъвършенстване, специализиран в „синхронизиране на душата“ – е бил женен веднъж преди това и има син тийнейджър Ейдън с първата си съпруга Рейчъл Наполитано.