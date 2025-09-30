И зпратиха в последния ѝ път великата Клаудия Кардинале.

Погребението започна в църквата „Сен Рош“ в Париж. Присъстваха много известни личности, включително Пол Белмондо, Никола Бедос и майка му Жоел Беркот, както и Рашида Дати, за да отдадат почитта си на Клаудия Скитиери, дъщерята на актрисата.

Un bon anniversaire à Claudia Cardinale, légende du cinéma français et italien 🎂

На 30 септември, роднини и фенове на Клаудия Кардинале дойдоха да ѝ отдадат последна почит.

Les obsèques de Claudia Cardinale ont eu lieu à Saint-Roch, au son de « Il était une fois dans l'Ouest »

Тъжната новина беше съобщена чрез изявление на нейния агент пред AFP: „ Клаудия Кардинале почина на 23 септември на 87-годишна възраст, с децата си, в къщата си Le Picardeau в Немур , където е живяла и е създала Фондация „Клаудия Кардинале“ с дъщеря си. Тя ни оставя наследството на свободна и вдъхновена жена както в кариерата си като дама, така и като артист “.. Веднага след като смъртта на звездата беше обявена, много известни личности отдадоха почит на нея, приветствайки невероятната ѝ кариера, която я доведе до участие с най-великите в киното във Франция и чужбина.

Роднините на Клаудия Кардинале обявиха в прессъобщение, че религиозна церемония ще е този вторник, 30 септември, от 14:30 ч. в църквата „Сен Рош“ в Париж. Много известни личности посетиха църквата, като Рашида Дати, Катрин Жакоб , Бернар Монтиел , Пол Белмондо , Никос Алиагас, Жорж Белер , Патрик Прежан или дори Никола Бедос и майка му Жоел Берко , Валери Пекрес , както и Джак Ланг . Клаудия Скитиери, дъщерята на Клаудия Кардинале, също присъства, за да отдаде последна почит на майка си.

Множество звезди се поклониха пред актрисата за последен път, като друга религиозна почит ще бъде отдадена в сряда, 1 октомври, от 15:00 ч. в църквата „Сен Жан Баптист“ в Немур (Сен е Марн), градът, където тя е издъхнала. Роднините ѝ обаче разкриха, че кремацията „ ще се състои в най-строга семейна поверителност “.

В изявлението си, разкриващо подробностите за погребението на Клаудия Кардинале, семейството ѝ е наложило строги инструкции на гостите.

Роднините са поискали „ да не се поднасят цветя или сувенири “, а по-скоро дарения за нейната асоциация "Фондация Клаудия Кардинале", която помага на млади творци.

„ За Клаудия Кардинале изкуството е начин да промени света “, разкри семейството на звездата. Сбогуване, белязано от щедрост и взаимна подкрепа, отразяващо отдадеността на актрисата на каузата.

Великата Клаудия

„Тя ни оставя наследство на свободна и вдъхновена жена, както в кариерата си, така и като жена и артист “, каза нейният агент Лоран Саври.

Най-известните ѝ роли са в култовите филми „Осем и половина“ (1963) и „Имало едно време на Запад“ (1968).

"Il était une fois dans l'Ouest".

Sans discussion possible.

"Il était une fois dans l'Ouest".

Sans discussion possible.

Une pensée pour notre chère Claudia Cardinale, la plus adorable des superstars.

Клод Жозефин Роуз Кардинале е родена в Тунис, в семейство от сицилиански произход.

Родните ѝ езици са френски, тунизийски арабски и сицилианският диалект на родителите ѝ — италиански тя научава едва когато започва да получава роли в италиански филми.

Клаудия Кардинале е работила с най-прочутите режисьори, сред които Лукино Висконти, Федерико Фелини, Ричард Брукс, Анри Верне и Серджо Леоне.

Claudia Cardinale in "Gruppo di famiglia in un interno" 1974

dir. Luchino Visconti



dir. Luchino Visconti pic.twitter.com/vFyQ9yImic — oui cinéma (@ouicinema) March 28, 2025

*Източник: VOICI