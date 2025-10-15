Т върдоглавият юрист Валентин Котов ще загуби статута си на “любимец” на Big Brother в епизода на шоуто в четвъртък вечер от 22:00 ч. по NOVA. Той озадачи зрителите и съквартирантите с държанието си в Къщата и с неуспешните си опити да победи играта. Валентин днес ще изпита и колко строг може да е Big Brother, след като той се грижеше за неговото благоденствие от влизането му в социалния експеримент до момента.

Магистърът по европейско и данъчно право ще е в центъра на пореден скандал със съквартирантите. Той ще влезе в словесна битка с еманципираната Цвети, която си позволи да оспори правото му да яде от храната на всички, след като получава персонални ястия. Тя ще отправи обвинения към него, които сериозно ще го засегнат. Как ще реагира той и ще видят ли участниците друго негово лице?

Каква ще бъде седмичната мисия на съквартирантите? И ще успеят ли да потушат страстите помежду си?

Не пропускайте новия епизод на Big Brother в четвъртък вечер от 22:00 ч. по NOVA.

