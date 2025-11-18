Д еца засадиха, а след това символично „осиновиха“ дръвчета.

По инициатива на Биляна Йотовска – Мисис България Европа 2025 – деца и родители се включиха в доброволческа акция за засаждане на млади дръвчета около детска площадка в квартала. Всяко дръвче беше „осиновено“ от свое малко стопанче, а името на детето бе поставено до новозасаденото растение.

Идея

Малките участници приеха задачата с истинска отговорност – отглеждането, поливането и наблюдаването на растежа през сезоните вече е тяхна лична мисия, разказва Йотовска. Идеята дошла, тъй като на детската площадка нямало достатъчно зеленина, а през лятото било доста слънчево. Така с новите засаждания децата ще се радват на приятно зелено място и естествена прохлада в топлото време.

Жест

„Исках да направя нещо, което да ги накара да се почувстват важни, отговорни и част от промяната. Вярвам, че всяко добро се връща, а засаденото днес ще остане за утре“, сподели Биляна Йотовска. Инициативата цели да внесе повече зеленина в района, но и да възпита у децата ценности като грижа, доброта и личен принос към света около тях. Денят завърши с усмивки, благодарности и усещането, че именно малките жестове са тези, които оставят най-дълбока следа.

Автор: Васка Игнатова