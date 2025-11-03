П лоскостъпието, или дюстабанът, е сериозен проблем за възрастните хора. Това каза пред “Здраве с Телеграф” д-р Станислав Милев, завеждащ операционен блок, ортопед-травматолог в УМБАЛ „Св. Анна“ - София. Той е в резултат на това, че при напредване на възрастта, натрупване на килограми, обездвижване и носене на неподходящи обувки, продължително стоене прав сводовете започват да падат, появяват се болки в ходилата като за начало, които се пренасят към колената, тазобедрените стави, гръбнака и шията.

Възраст

Д-р Милев коментира, че в ранна детска възраст проблемът с плоскостъпието е физиологичен, и подчерта, че оформянето на сводовете започва след петата година от прохождането. “Ако няма вродени аномалии в ходилата, разбира се, започват да се оформят сводовете. С израстването те се развиват и съответно ходилото придобива нормалната си анатомична и физиологична форма”, обясни той. Специалистът уточни, че сводовете играят важна роля. При ходенето има две фази – махова и статична, посочи специалистът. “Когато сме стъпили на единия крак, е статичната фаза, тъй като другият в този момент на движение извършва маховата фаза на ходенето”, посочи медикът. От думите му стана ясно, че по време на статичната фаза сводовете изпълняват ролята на амортисьор и стабилизатор на крайника, респективно на цялото тяло.

Стелки

Ортопедът заяви, че т.нар. ортопедични обувки и стелки не са подходящи за масова употреба, защото всеки крак има своята специфика и няма как една обувка да пасне на всеки крак. Той добави, че ако има нужда от корекция на разпределянето на тежестта, трябва да се направи изследване и да се изработи специална стелка, чиято основна задача е да коригира различните зони на ходилото, така че да повдигне свода. “Нормалното ходило има два свода, единият е надлъжен, а другият е напречен. Много често след спадане на напречния започва да спада и надлъжния. Отделно се променя позицията на петата и общо взето стелките имат за цел да коригират комплексно проблема с ходилото. Те се носят продължително време”, каза той. Медикът каза, че всеки един от нас може да разбере много лесно дали има проблем с ходилата или се очаква да има такъв. “Когато излезе с мокри крака от банята, стъпи на пода и като види отпечатъка, който се получава от мокрото ходило. Ако то е цяло, все едно е отпечатана ръка, тук има проблем. Ако се вижда само отпечатъкът на първи пръст, пети пръст и петата и външния ръб на ходилото“. Специалистът препоръча също така да ходим боси върху грапави повърхности, както и че ако имаме крампи, е препоръчително да се взима магнезии.

Обувки

Д-р Милев подчерта, че най-неподходящите обувки за ежедневна употреба са маратонките, тъй като те са меки, както подметката, така и саята на обувката. Ходилото застава във всякакви неергономични и неестествени позиции”, заяви той. Като неудобни определи и всички останали обувки, които са на ниска подметка. Той препоръча мъжете да купуват обувка с малък ток, тъй като тя е полезна за ахилесовото сухожилие. При жените най-вредни са кецовете, цвичките, сандалите с равна подметка, както и официалните обувки с остър връх и висок ток“. Тези обувки са бич за ходилото. Тези дами са предпазени от факта, че теглото им не е проблем, но ако качат малко килограми, ходилата отиват”, коментира специалистът и добави, че най-добрите обувки за жените са по-широките, снабдени с ток от 3 см. Лекарят коментира, че ако цял живот носим такива с равна подметка, ще имаме сериозен проблем с ходилата, който не е свързан само с развиване на плоско ходило и поява на изключително неприятни състояния като плантарен фасцит или възпаление на залавното място на ахилесовото сухожилие.“Те са болезнени, неприятни и създават сериозен дискомфорт на хората”, коментира той.

Състояни

Той обясни с какво се характеризират двете състояния и как да ги разпознаем. “Плантарният фасцит е вследствие на спадане на свода, тъй като опорните точки на пристъпване са в основата на първи пръст, на пети пръст и на петата. Чисто анатомично има една структура, която се нарича плантарна фасция. Тя е плътна, опъната като корда, за да държи костите в правилно положение с приблизително триъгълна форма. Когато спада сводът, тя започва да се опъва. Най-често се опъва откъм петата и се усеща болка в предната част на петата. Ако това състояние продължи да се задълбочава, настъпва едно състояние, познато на по-широката общественост като шип или шпора на петата. Усещането е, че все едно човек стъпва върху камъче, стъкло, постоянно боцка в петата”, описа той. Ортопедът каза, че има лечение и в повечето случаи нещата се повлияват с помощта на физиотерапия и изработване на индивидуални ортопедични стелки, а не купени от магазина.

Второто състояние - възпаление на залавното място на ахилесовото сухожилия, се получава, когато се ходи на равни плоски обувки. “Това се получава при продължително стоене прав. Тогава се възпалява залавното място на ахилесовото сухожилие, състоянието се нарича паратендинит”, обясни ортопед-травматологът. Той уточни, че състоянието се наблюдава сутрин. Тогава е налице болка в петата, която изисква известно време човек да се раздвижи, докато се отпусне кракът. По думите му от проблеми с краката страдат всички професии, на които им се налага да стоят прави, като фризьори, бръснари, продавачи, хирурзи и др.

Владимир Христовски