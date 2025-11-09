Т унингованата 45-годишна мадама, която бе разстреляна на ул. „Цар Симеон“ в София от бившия си мъж Румен Христов – Боксьора, който след това се самоуби, му е изневерявала с лихвар, научи „Телеграф“. Стиляна Драганова, която всички познават като Стела, имала и други любовници, което вбесявало бившия боксьор.

55-годишният мъж и жената живеели 17 години заедно, без да имат брак, но имат три деца – най-голямата им дъщеря Вероника е на 18 и е студентка по ветеринарна медицина в Стара Загора. Двамата им синове – Антонио и Борил, са на 16 и 10 години. Приживе Румен се оплаквал, че Стела започнала да го тормози психически, след като я хванал, че му изневерява с лихвар.

Оказало се, че жената си има и други любовници, за които мъжът разбрал впоследствие. Наред с това тя не му давала да вижда децата. Пускала и сигнали срещу Румен за домашно насилие в полицията.

Източване

Румен имал пари, защото се занимавал с внос на автомобили, специализирал се главно в бизнеса с електрически коли. Работел е и в САЩ, откъдето също добивал нелош доход. Говори се, че в по-ранни години се е занимавал с източване на кредитни карти в чужбина. Стела, която била родом от Търговище, след като се хванала с бившия боксьор, през цялото време на връзката им не работела нищо. Грижела се единствено за външния си вид, разказаха техни съседи от столичния квартал „Хладилника“. Там е триетажната къща на Румен, в която двамата със Стела са живели на семейни начала в продължение на 17 години, до ноември 2020 г.

Малко преди това Румен научил, че Стела му е изневерявала системно в последните години. Отношенията им се влошили дотолкова, че жената била принудена да напусне къщата и се изнесла на квартира на ул. „Българска морава“ в София. В началото на 2021 г. регистрира фирмата си „Стелла 1979“ и на метри от апартамента, на ул. „Цар Симеон“, наема помещение и отваря магазин за алкохол и цигари. Бързо развива бизнеса и става доста популярна сред околните продавачи на авточасти. „Беше добра жена. Винаги усмихната. Обичаше да украсява магазина с цветя“, разказаха хората от ул. „Цар Симеон“.

Озлобление

Преустановяването на взаимоотношенията им с Румен, респективно и спирането на финансирането към нея, я е озлобило силно, твърдят съседи на мъжа. Стела дори официализирала връзката си с един от любовниците си на име Георги, за когото се твърди, че се занимавал с лихварство и нечисти финансови сделки. През октомври 2021 г. Румен пише до прокуратурата в София, че Стела му упражнява психически тормоз от май месец същата година. Освен това го заплашвала с новия си приятел Георги, за когото твърдяла, че има сериозни връзки както в криминалните среди, така и в МВР.

Убиецът Румен Боксьора сложил силикон на Стела!

Мъжът е категоричен, че жената е подавала многократно неоснователни сигнали и жалби срещу него в полицията и прокуратурата, за да го тормози. Румен Боксьора платил преди години, за да си сложи силиконови гърди. Дори след раздялата им Стела ходила в Стара Загора за още козметични процедури и корекции по тялото. Бившата му партньорка обаче се озлобила още повече, след като Румен не позволил на дъщеря им Вероника да отиде на почивка в Турция заедно с майка си и новия й любовник. Бившият боксьор се оплаквал, че всичките ѝ действия са израз на злонамереност и озлобление. Голяма роля имало и спирането на финансовата издръжка.

Палеж

Освен с Румен Стела се отнасяла много лошо и с майка му Донка, която е болна от диабет, и с брат му Валентин. Държала ги отговорни за това, че я е зарязал. Дори Стела и дъщеря им Вероника заплашили по телефона брат му, че ще бъде изгорен жив. Не след дълго къщата им в „Хладилника“ била подпалена.

.Къщата, в която Румен и Стела са живели заедно с трите им деца

Стела пуснала жалба, че Румен иска да я изгори жива заедно с децата вътре. По това време обаче бившият боксьор бил на другия край на земното кълбо – в щата Орегон, САЩ. Впоследствие, след като полицаите проверили, снели подозренията си от него. Въпреки всичко мъжът оставил на Стела да ползва един от електрическите му автомобили – джип „Тесла“. Един ден, когато отишъл да види синовете си в квартирата й на ул. „Българска морава“ обаче, видял автомобила да се шофира от непознат за него мъж. Вероятно друг от любовниците на Стела. Румен го проследил до паркинга на „Кауфланд“.

Маздата, в която Румен се самоубива.

Там след кратко спречкване успял да вземе ключовете от електричката. Обадил се на Стела, а тя му казала, че няма представа кой е мъжът, но го убедила да не подава сигнал в полицията. Румен просто й докарал колата и я оставил пред квартирата й. Изненадващо на следващия ден Стела пуснала поредната си жалба за тормоз срещу него. Докато бил на почивка със сина им Антонио, Стела подала жалба, че Румен е съпричастен към палежа на автомобила й „Тесла“. Боксьора се принудил да наеме столичния топадвокат Любомир Таков, за да го защитава. Атаките на жената продължили. Тя пуснала и сигнал, че Румен обсебил стария й джип „Лексус“, но и тук ударила на камък. „Успях да го спася от затвора, но за съжаление не и от смъртта. Тази жена беше токсична за него“, коментира пред „Телеграф“ адвокат Таков.

Захари Белчев