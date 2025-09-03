„Голямата петица“ – така през 90-те наричаха красавиците Наоми Кембъл, Синди Крауфорд, Линда Еванджелиста, Кристи Търлингтън и Татяна Патиц. Днес във възрастта на първата от тях има две петици, но Черната пантера Наоми Кембъл изглежда все така умопомрачаващо. Тя е доказателството, че за някои жени годините нямат значение.

На 55, Наоми Кембъл изглежда все така зашеметяващо, както и през 90-те

Буквално преди дни тъмнокожата супермоделка показа стегнатата си фигура по време на спокойна почивка в слънчевата Ибиса. Наоми позира пред феновете си в стилен черен изрязан бански от две части. Интернет потребителите веднага оцениха кадрите и я засипаха с комплименти. Мнозина отбелязаха, че моделът дава отличен пример за това как можеш да се чувстваш страхотно на всяка възраст.

Кадри от почивката й в Ибиса

„Изглеждаш като 30-годишна! Страхотна Наоми“, „Кралица на красотата“, „Наистина искам да знам как Наоми го прави? Фигурата е просто невероятна“ – написаха последователите на Наоми Кембъл.

Дисциплина

Въпреки ваканцията Кембъл не забравя за дисциплината. Неотдавна тя показа на феновете епизоди зад кулисите на спортните си тренировки. Супермоделът, както се оказа, прави пилатес в костюм за електрическа мускулна стимулация. Той помага на Наоми да увеличи ефективността на тренировките, като доставя нискочестотни електрически импулси.

Черната пантера, Мис Шоколад, Кралицата на нощта – така наричаха моделката през 90-те, а модните списания неизменно я включваха сред 50-те най-красиви жени на света. В откровени интервюта Наоми неведнъж е признавала, че в началото цветът на кожата й е бил пречка, но постепенно всички свикнали с присъствието на екзотичната красавица.

„Аз направих света на моделите по-пъстър“, гордее се Кембъл. Искала ли е някога да се „избели“ и да промени нещо в чертите си? Категорично не, отговаряше манекенката. И още: „Убедена съм, че Синди Крауфорд, Клаудия Шифър тайно ми завиждат, защото те са просто едни бели модели.“

В годините имаше и подозрения, че блясъкът в очите на Наоми не е случаен. Тя обаче отбиваше слуховете спокойно: „Дрогата разширява зениците – точно както след оргазъм. Очите блестят по особен начин. Дори килограм хероин обаче няма да помогне, ако не сте мистериозна и секси по природа. Само да беше всичко толкова просто – подушете кокаин и станете супермодел! Но последните са малко. А наркоманите са милиони.“

С бухнала грива и рокля на принцеса

Ангели

Две жени в живота си Наоми Кембъл определя като „нейните ангели“ – зъл и добър. Злият ангел била майка й. „Станах модел не заради нея, а въпреки нея. Тя беше известна танцьорка. Винаги измислях нещо, за да докажа на майка си, че съм достойна за любовта ѝ.

И станах модел от такова ниво, че можеш да преброиш конкурентките на пръстите си. Може би сме били съпернички по някакъв начин?! Мама ми обърна внимание едва след като осъзна, че дъщеря ѝ взема лъвския пай от славата ѝ. Но всички оплаквания са в миналото. Впоследствие станахме приятелки – от тези, с които можеш да обсъдиш всичко, чак до това какъв е даден мъж в леглото.“

Добрият ангел, по думите на Наоми Кембъл, е Бет Хол. „Един ден тя ме забеляза в тълпа от приятелки и ме покани на фототест. Ако не беше Бет, едва ли някога щях да си помисля да стана модел. Щях да стана лекар. Аз съм мил и търпелив човек и тази професия щеше да ми подхожда идеално. Но съдбата се разви различно – станах легендарната Черна пантера.“

Още преди 30-те моделката започна да подготвя пътища за бягство от професията, за да се презастрахова за времето, когато ще се наложи да слезе от модния подиум. Сред любимите й странични занимания бе парфюмерията, която превърна в бизнес. „Между другото, измислянето на парфюм изобщо не е трудно“, каза Наоми, когато бройката на предлаганите от нея парфюми достигна 40. Въпреки че бизнесът й е печеливш, тя не спира да е активна – участва в рекламни кампании и позира за модни списания, разхожда се по подиуми и демонстрира изваяната си фигура.

Съдейки по многобройните интервюта, Кембъл просто слуша тялото си и не върви срещу собствените си желания. Но истината е друга – тя проявява желязна дисциплина и се придържа към вегетарианството.

Екзотичната красавица през 2003 г.

Сутринта на Наоми в работен ден започва в 5.00, и то не с кафе – тя изобщо не понася миризмата му. Вместо това пие чаша гореща вода с лимон и пробиотици и ако желае – чаша зелен или билков чай. След като вземе душ, обикновено пие още няколко напитки – с алое и за имунитет. След това прави йога или пилатес, след което пие зелен сок.

Наоми се опитва да не яде след осем вечерта. Обядът за нея е едновременно закуска и вечеря, тъй като моделът се храни веднъж на ден. Но ако Кембъл се среща с приятели вечер, може да си позволи нещо леко. За обяд предпочита салата и зеленчуци, а понякога просто пие сок.

Гладуване

Кембъл често си организира дни на гладуване. „Не гладувам, ям, когато съм гладна. Ако не искам да ям цял ден, просто пия вода или сок. Фокусирам се върху това как се чувствам. В жегата понякога не искам нищо друго освен сок, но не планирам дните на гладуване предварително. Мога да не ям един или два дни или цяла седмица, всичко зависи от настроението ми“, казва Наоми.

Вода, вода и още вода – Кембъл внимателно следи водния си баланс и пие по няколко литра на ден. Тя заменя стандартните закуски със здравословни смутита, които ѝ дават прилив на енергия. Всеки ден звездата пие две-три зелени смутита, както и чай от лайка или мента.

Освен месо списъкът със „забранени“ храни на Кембъл включва млечни продукти и глутен. Тя също така не близва алкохол. Кембъл се придържа към строги хранителни насоки повече от сърце, отколкото от спешна нужда. Понякога може да хапне бърза храна и шоколад. Но като цяло се опитва да избягва захарта.

„Не пия алкохол, но понякога мога да се поглезя с десерт. Наскоро ядох захарен памук и не можах да заспя, защото отдавна не бях имала толкова много захар в тялото си. Казват, че захарта е наркотик. Но в неделя мога да се почерпя, като си направя торта или пудинг“, признава Наоми.

Кристи Красимирова