Б езплодието е нещо, което засяга милиони хора по света – често причинено от проблеми с яйцеклетката. Сега учените са направили огромна крачка към това да помогнат на много жени да имат свои собствени генетични деца.

Експерти от Университета по здраве и наука в Орегон за първи път създадоха оплодими яйцеклетки от човешки кожни клетки. Въпреки че са необходими допълнителни изследвания, за да се гарантира безопасността и ефикасността, преди клиничните изпитвания да могат да продължат, експертите описват новината като „голям напредък“.

„Много жени не могат да имат семейство, защото са загубили яйцеклетките си, което може да се случи по редица причини, включително след лечение на рак “, каза професор Ричард Андерсън, заместник-директор на Центъра за репродуктивно здраве на MRC в Университета в Единбург , който не е участвал в проучването.

„Способността за генериране на нови яйца би била голям напредък“, каза той, цитиран от Daily Mail.

„Това проучване показва, че генетичният материал от кожните клетки може да се използва за генериране на яйцеклетка с правилния брой хромозоми, които да бъдат оплодени и да се развият в ранен ембрион. Ще има много важни опасения за безопасността, но това проучване е стъпка към това да се помогне на много жени да имат свои собствени генетични деца“.

За някои двойки, които се борят да заченат, ин витро оплождането (IVF) може да бъде вариант. При това лечение яйцеклетките се оплождат от сперматозоиди в лаборатория, а полученият ембрион се поставя в матката на жената.

Ако обаче има проблем със самата яйцеклетка, ин витро оплождането може да бъде неефективно. Предишни проучвания показват, че метод, наречен „трансфер на соматични клетки“, може да бъде алтернативен подход.