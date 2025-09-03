Т ова, което е в чашата ви, може да работи срещу това, което е на главата ви.

Ново мащабно научно проучване предполага, че две от любимите напитки може би тихо саботират скалпа ви – подхранвайки косопада и преждевременното посивяване отвътре навън.

Според NYU Langone Health, косопадът може да бъде предизвикан от много фактори, включително генетика, хормони и някои медицински лечения. Тежките хранителни дефицити също са често срещан виновник, но влиянието на по-фини хранителни фактори върху здравето на косата все още се изследва. За да получат по-ясна картина, изследователите анализираха 17 проучвания за храненето, включващи повече от 61 000 души на възраст от 7 до 77 години, повечето от които жени.

Това, което откриха, може да ви накара да се замислите два пъти, преди да посегнете към следващото пълнене на чашата. Прекомерната консумация на подсладени напитки като газирани напитки – дефинирана като повече от 3500 милилитра седмично или около десет кутии от 12 унции – е свързана с по-висок риск от косопад, особено при мъжете. К

онстатацията потвърждава по-ранни изследвания, които показват, че консумацията на преработени храни, пълни с прости захари, е „косвен фактор, свързан с косопада“. Ето защо: Напитките и закуските, пълни със захар, повишават производството на себум, естествено мазно вещество на скалпа. Обикновено той защитава и овлажнява, но твърде много може да запуши порите и да създаде благоприятна среда за бактерии. Това предизвиква възпаление и раздразнение, уврежда космените фоликули и предизвиква косопад.

Алкохолът също не помага в борбата със загубата на коса. Две проучвания в прегледа свързват високия прием както с косопада, така и с преждевременното посивяване. Въпреки че точната причина не е ясна, изследванията показват, че прекомерната консумация на алкохол може да дехидратира тялото, да саботира усвояването на хранителни вещества и да наруши хормоните – всичко това са лоши новини за косата ви. Алкохолът също така повишава оксидативния стрес в организма. Това може да увреди космените фоликули и да наруши производството на меланин, оставяйки някога жизнените ви кичури матови, сиви и безжизнени.