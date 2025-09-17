Т ова лято беше най-горещото в историята на много европейски държави, като най-малко четири отделни слънчеви вълни удариха стария континент.

Но докато мнозина се възползваха от възможността да отидат на плажа или да се пекат на слънце в задните си дворове, повишаването на температурите може да бъде и смъртоносно.

Експерти вече са изчислили колко точно хора са починали в Европа поради изменението на климата това лято. Според техните анализи, глобалното затопляне е причина за повече от 16 500 смъртни случая, свързани с жегата в Европа.

Д-р Клеър Барнс, изследовател в Центъра за екологична политика към Имперския колеж в Лондон , каза: „Може да не звучи много, но нашето проучване показва, че промените в летните жеги само с няколко градуса могат да бъдат разликата между живота и смъртта за хиляди хора“, пише Daily Mail.

„Това е още едно напомняне, че изменението на климата не е проблем, с който можем просто да се справим в някакъв момент в бъдещето. Колкото повече време отнема на правителствата да се откажат от изкопаемите горива и да намалят емисиите, толкова по-смъртоносни ще станат летните жеги – дори с усилията да станем по-устойчиви на екстремни температури“, добави тя.

Анализът показа , че в 854 европейски града изменението на климата е причина за 68% от 24 400-те очаквани смъртни случая от жеги това лято.

Това лято Европа преживя няколко месеца с високи температури. Съобщава се за смъртни случаи от горещини в целия континент. Страните, най-силно засегнати от една гореща вълна, бяха Румъния, България, Гърция и Кипър от 21 до 27 юли, когато се очакваха 950 смъртни случая от жегата при температури до 6°C над средните.