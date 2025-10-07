Л юбим плод на малки и големи се оказва и много полезен за мозъка.

Става въпрос за ягодите. Те забавят стареенето на мозъка и намаляват риска от свързан с възрастта мисловен спад.

Както отбеляза д-р на медицинските науки Келиан Ниотис, диетата може да бъде инструмент за запазване на когнитивната функция и качеството на живот в дългосрочен план, пише Eatingwell.

Независимо от вида, всички ягоди са полезни за мозъка. Ярко червените, сините и лилавите нюанси на ягоди показват, че те са богати на флавоноиди – растителни пигменти с антиоксидантни свойства.

„Тези съединения поддържат здравето на мозъка, като намаляват възпалението и подобряват комуникацията между мозъчните клетки“, каза Ниотис.

Плодовете са особено препоръчителни поради антоцианините, които съдържат – флавоноиди с невропротективни свойства.

