Н яма проблем на пазара в момента. Горива има достатъчно, няма сигнали на бензиностанции, че им е свършило горивото. Това заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев по повод санкциите на САЩ за „Лукойл“.

Ситуацията е нормална. В момента имаме стабилизиране на цената на международните пазари и не наблюдаваме някакви изменения в посока нагоре, каза и Валентин Кънев, председател на Балканската и Черноморска петролна и газова асоциация. Той обаче уточни, че трябва да се изчака 21 ноември и да се види дали американската администрация ще продължи дерогацията, която е дала до тази дата за санкцията. До изтичането й не би трябвало да има никакви сътресения, твърди експертът.

Варианти

Но ако санкцията влезе в сила, се минава на вариант „използване на запасите“ от горива на България, които са за около 90 дни, поясни Кънев. До използването им не би трябвало да има сътресения. Но е възможно да има някакви движения на цените, тъй като за доставката им от местата, където се съхраняват, може да се получат неголеми флуктуации.

Преди това вече ще бъде назначен особен управител на „Лукойл“ у нас. Той ще се опита да накара „Лукойл“ да сключи сделка за продажба на мажоритарния си дял. Ако това се случи, нещата ще продължат по нормалния път и няма да има сътресения, твърди Кънев. Но ако това не се случи, ще се мине към друг режим, когато вероятно ще започнат да намаляват запасите и ще трябва да се търсят възможности за доставки от други рафинерии и търговци на горива. Възможно е да се стигне до кризисна ситуация, при която няма да бъдат осигурени доставките.

В момента 20% от горивата се внасят от съседни страни. Ако се освобождава ниша, тези количества ще се увеличават паралелно с намаляване работата на рафинерията. Може да се стигне дори до пълно заместване, ако има достатъчно време. Защото пазарът в България не е чак толкова голям и възможно е той да бъде попълнен от други места. Но възможно е и да има затруднения, които да предизвикат някакви проблеми с доставките, прогнозира Валентин Кънев.

Оптимистично

Оптимистичният вариант е, ако успеем да назначим особен управител в периода до 21 ноември и той е човек, за когото САЩ нямат никакви съмнения, че има някакви връзки с „Лукойл“ и Москва. Тогава бихме могли да избегнем неприятности, заяви Иван Хиновски, председател на Българския енергиен и минен форум.

Неговото предложение е да се изберат съуправители - един български и втори представител на голяма западна компания, авторитетна американска компания, примерно „Шеврон“. Това би могло „да омилостиви“ американското министерство на финансите и то да пристъпи към бърза процедура за отпадане от санкциите.

Но ако това не се реализира, което е много вероятно, трябва да се ходи на авариен план. План за икономии плюс доставки на горива от други дестинации. Все още има време, въпреки че времето цъка, предупреди Хиновски.

Запасяване

Няма смисъл потребителите да трупат запаси от туби с бензин или дизел за бъдещи трудни времена с доставките на горива, заяви Хиновски. Ако се открият потенциални резерви в ценообразуването, очаквам дори цената на горивата в страната да падне.

Защото в сегашните цени на горивата от „Нефтохим Бургас“ има калкулирани политически разходи за финансиране на партии, за войната и др. Стойността на дизела и бензина може да се окаже много по-ниска. На фона на нашия нисък акциз на горивата аз очаквам потенциално, резонно и цената да падне от тази, на която ни продава горивото „Лукойл Нефтохим Бургас“, посочи Хиновски.

С 12 стотинки скочил дизелът

Дизелът се продаваше вчера средно по 2,48 лева. Той се предлагаше от 2,18 лв./л до 2,69 лв./л в различните бензиностанции в страната.

В деня на обявяване на санкциите за „Лукойл“ на 23 октомври той струваше 2,37 лева. Средното му поскъпване е с 12 ст. за литър. При бензина поскъпването е по-малко.

Таня Киркова