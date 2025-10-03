Т акса чаша от 10 ст. са въвели някои заведения за кафе и закуски. Така в сметката е вписано кафето, което е 4,70 лв., но и 10 ст. за чашата. Така обикновено кафе, сервирано в картонена чаша, излиза 4,80 лв. Някои търговци предлагат отстъпки за клиенти, които си носят съд, в който да им направят кафето, а има и такива, които предлагат опаковки и чаши за многократна употреба в заведението си.

Увеличение

От 2023 година търговците, които предлагат храна и напитки в пластмасови съдове за еднократна употреба, трябва да таксуват опаковките отделно от цената на съдържанието им. Също така се заплащат и торбичките, в които да се поставят покупките в магазините за храни. Това е разписано в Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти на околната среда. Според нея през тази година търговците трябва да таксуват потребителите с 15 ст. за пластмасова чаша, а от следващата година цената й скача на 20 ст. Така, ако кафето струва 4 лева, то за него ще платите 4,20 лева, ако се продава в пластмасова чаша. За еднократните кутии за храна пък таксата скача от 30 ст. на 35 ст. за брой. Таксите, които се плащат за опаковките, задължително трябва да са упоменати на видно място и да бъдат таксувани отделно.

Заведения

Освен че опаковката поскъпва за една година, има и сериозно увеличение на цената на кафето, сочат данни на Европейската статистическа служба - Евростат. Така в заведение чашката вече е не по-малко от 4 лева, при 2,50 лв. преди година. В магазинчетата за цигари и алкохол, където предлагат и топло кафе, преди година чашата се продаваше за левче, а сега вече минава 1,60 лв. Според Евростат цената на кафето средно за целия ЕС е скочила с 20,4 на сто. Най-значително е повишението в Естония, където ръстът е с над 40%, а най-малко е поскъпнало в Португалия – с 10 на сто. У нас скокът е с 20%, колкото е средно за Европейския съюз.

Елена Иванова