35 796 са учениците до 16 години, които всеки ден пътуват до училище в друго населено място в страната, защото там, където живеят, няма къде да се запишат в съответния клас.

Това показват данните на регионалните управления по образование (РУО) в страната към месец септември тази година. Те са предоставени на Министерството на образованието и науката (МОН) във връзка с изготвянето на проекта за решение на Министерския съвет (МС) за утвърждаване на списъка със средищните детски градини и училища през настоящата учебна година. Пътуващите деца в задължителната предучилищна възраст са 2922.

КОЙТО УЧИЛ, УЧИЛ: 1460 училища закрити от 1991 година до днес!

От доклада към публикувания този месец за обществено обсъждане проект за решение на МС става ясно още, че средищните образователни институции тази година ще бъдат с 14 по-малко. От 960 те ще бъдат редуцирани до 946. От тях 692 са училища, 210 детски градини и 44 части от детски градини (филиали). Те са разположени в 602 населени места във всички области на страната. Утвърждаването на средищните институции се прави ежегодно, като промените се случват спрямо мотивирани предложения от кметовете на съответните общини и след решения на общинските съвети.

Закон

Според действащия Закон за предучилищно и училищно образование (ЗПУО) за средищна детска градина се определя общинска детска градина или част от нея в друго населено място, в която се обучават най-малко 4 деца в задължителна предучилищна възраст от други населени места, в които няма детска градина или училище, което да организира задължително предучилищно образование. Друго условие е за тези деца тя да е на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа, в друго населено място. За средищно училище се определя държавно или общинско училище – начално, основно, обединено или средно училище, в което се обучават най-малко 10 ученици в задължителна училищна възраст от други населени места, в които няма училище и за които това е школото, осъществяващо обучение в съответния клас и намиращо се на най-малко разстояние.

Условия

С приемането на списъка на средищните институции се очаква да се създадат благоприятни условия за постигане на целите, заложени в действащата стратегическа рамка за предучилищно и училищно образование. Тези условия са свързани с повишаване обхвата на децата и учениците и намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система в над 15% от детските градини и в над 34% от училищата на територията на цялата страна. В средищните училища по данни на регионалните управления на образованието (РУО) към началото на учебната 2025/2026 година се обучават общо 18 789 деца и 166 374 ученици.

Средства

Съгласно разпоредбите в ЗПУО за децата в задължителна предучилищна възраст и за учениците от населени места, в които няма детска градина или училище, задължително се осигуряват средства от държавния бюджет за транспорт до и от най-близкото учебно заведение, което провежда обучение в съответната група или клас.

ЗА 30 ГОДИНИ: 1435 закрити училища у нас!

„Предвид постъпилите предложения на кметовете на общините, след решения на общинските съвети за включване на детски градини, части от детски градини и училища в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2025/2026 година и във връзка с движението на децата и учениците в началото на учебната 2025/2026 година, РУО извършиха проверки на броя на пътуващите и представиха в МОН мотивирани становища и електронни информационни карти през месец септември“, се казва в публикувания в платформата за обществено обсъждане доклад.

Предложение

Предложението на министър Красимир Вълчев е от списъка на средищните детски градини и училища за тази учебна година да отпаднат 35. След обобщаване и анализ на получената от общините и РУО информация са постъпили нови мотивирани предложения за вписване на 25 нови средищни детски градини и 8 нови части от детски градини от 33 населени места, от 23 общини, от 16 области. За вписване чакат и 13 нови средищни училища от 13 населени места, от 11 общини, от 8 области. Това прави общо 46 средищни институции. От тях на критериите за вписване в списъка отговарят 31 нови средищни детски градини или част от тях, както и 6 нови средищни училища.

От МОН припомнят, че транспортът на учениците се осигурява според Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета през 2015 г.

277 са защитени от закриване

277 са образователните институции в списъка на защитените детски градини и училища за учебната 2025/2026 година. Списъкът също е публикуван за обществено обсъждане и предстои да се гласува в Министерския съвет. Защитени са 168 училища от 26 области в страната, както и 78 детски градини и 31 части от детски градини (филиали). Те са в общини и области, където мрежата от детски градини и училища е оптимизирана, както и в райони с ниска гъстота на населението, гранични, планински и полупланински. При определянето им се отчита свързаността с пътната мрежа между отделните селища и особеностите на инфраструктурата.

За защитена градина се определя тази, която, ако бъде закрита, най-малко 8 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 14 километра или 5 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 20 километра до най-близката друга детска градина или училище. За защитено училище (от I до VII клас) се определя това, което ако бъде закрито или преобразувано, най-малко 10 ученици ще трябва пътуват на не по-малко от 20 километра, за да учат. За защитено училище (от VIII до Х клас) се определя училище, което при закриване или преобразуване, най-малко 15 ученици ще пътуват повече от 30 километра до най-близкото друго държавно или общинско училище, в което се провежда обучение в съответния клас.

Людмил Христов