Ч асове след тежкия инцидент, при който трамвай катастрофира до Румънското посолство в София, излезе поредна версия за тежкия инцидент. По-рано председателят на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност в СОС Иван Таков заяви, че има записи, на които се вижда ръка, която бута скоростния лост в празната кабина на ватмана и че това може да се разглежда като терористичен акт.

БЕЗУМИЕ: Трамвай се обърна насред София, премаза седем коли!

Трамвайният ужас в София: Терористичен акт с 80 км/ч!

След извънреден брифинг инж. Александър Дашев от "Столичен електротранспорт" заяви, че е установено, че трамваят не е бил обезопасен докрая от ватмана и съответно е потеглил сам.

Отстраниха дерайлиралия трамвай в София! (СНИМКИ)

"Дръпнал е спирачка, затворил е вратите. Текат проверки от наша страна, за да уточним точно какъв е пропуска. Ще вземем съответните мерки, ще се съберем на дисциплинарна комисия, ще решим вътрешния ред и съответно ватманът ще бъде санкциониран по реда", поясни Дашев, цитиран от БНТ.

КАКВО СЕ СЛУЧВА?! Втори сакатлък с трамвай за часове!

По думите му, трамваят не може да потегли на собствен ход. Записите от камерите са предадени на полицията.

"Камерите са в салона на трамвайната мотриса и във ватманската кабина. Има и т. нар. дивиар-и, които колегите още сутринта ги свалиха и са предадени на органите на реда", каза още Александър Дашев.

Щетите по дерайлиралите мотриси са на стойност около 50 000 лева. Ватманът е със стаж от над 20 години - опитен, не е имал сериозни нарушения и провинения. Трамваят е бил напълно изправен, на 29 август е минал технически преглед.