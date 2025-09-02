З аписът от кабината на ватмана на трамвая, който се заби рано тази сутрин в подлеза на Румънско посолство в София, отнасяйки няколко паркирани автомобила, показва ръка, която посяга и бута скоростния лост.

БЕЗУМИЕ: Трамвай се обърна насред София, премаза седем коли!

КАКВО СЕ СЛУЧВА?! Втори сакатлък с трамвай за часове!

"На записите се вижда, макар и не много ясно, външна намеса. Една ръка се протяга и бута скоростния лост в празната кабина на ватмана", съобщи председателят на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност в СОС Иван Таков.

НЕ СЕ ВИЖДА ВСЕКИ ДЕН: Отстраниха дерайлиралия трамвай в София! (СНИМКИ)

"Ако се докаже, че инцидентът с дерайлиралия трамвай тази сутрин е в резултат на безразсъдна хулиганска проява, това за мен е равносилно на терористичен акт. Засечената скорост, с която се е движел трамваят преди да се забие в подлеза, е 80 км/ч", информира още Таков, цитиран от пресцентъра на БСП.

Той е категоричен, че подобни инциденти не трябва да бъдат допускани, каквато и да се окаже причината за дерайлиралия тази сутрин трамвай.

"За огромен късмет, няма пострадали хора. Щетите обаче са много големи", коментира той и добави, че при всички положения има нарушение на процедурата.

Таков добави, че ватманът няма право да оставя трамвая без надзор.

След като приключи разследването на органите на реда, всеки ще понесе адекватно на действията си наказание за случилото се, закани се председателят на транспортната комисия в местния парламент, предаде БГНЕС.