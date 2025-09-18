Д окато народните представители в пленарна зала гласуваха петия пореден вот на недоверие срещу правителството, привърженици на партия "Възраждане" излязоха на протест. Демонстрантите блокираха движението на площад "Княз Александър Първи", в района пред Българската народна банка.

Основното им искане беше оставката на правителството. Те проследиха на живо гласуването в пленарната зала. Резултатът, с който вотът беше отхвърлен, протестиращите приеха с освирквания и скандирания "оставка".

ОЧАКВАНО: Кабинетът „Желязков” оцеля и след петия вот на недоверие

Междувременно, достъпът до входовете на самата сграда на Народното събрание беше блокиран от засилено присъствие на полиция и жандармерия.