Ж ители на Пловдив и населени места от Родопската яка протестираха на околовръстния път на града при изхода от кв. "Коматево".

Искането им - незабавно премахване на мантинелите като блокираха за кратко движението.

Недоволството им е след поредния инцидент на пътя, при който загина семейство с 14-годишната им дъщеря, а другото им седемгодишно дете е в тежко състояние.

Хората настояват до 10 декември всички стоманени ограждения на пътя, които бяха монтирани през 2021 г., да бъдат премахнати. Причината е, че дори шофьорите да имат минимален шанс да предотвратят инцидент като отбият от пътя, мантинелите ги ограничават.

От години пътят е с нарицателното "улея на смъртта" и държавата нищо не прави, за да го промени, посочиха недоволни.

Кметът на с. Марково Десислава Терзиева цитира данни за пътните произшествия на околовръстния път, които сочат, че за периода след поставянето на огражденията смъртните случаи са се увеличили двойно в сравнение с преди това. Тя инициира втора подписка за премахването на мантинелите, като призова жителите на селата от Родопската яка да се включат в нея.

Освен премахване на мантинелите хората настояват незабавно да се предприемат действия по разширяване на пътя, който в момента е само с по едно платно в посока. Хиляди автомобили преминават ежедневно, пътят е изключително натоварен, а задръстванията са през целия ден, коментираха хората.

Източник: БТА