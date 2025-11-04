М алко над 28 500 северномакедонски граждани са се сдобили с български паспорти през последните 6 г. Това показват данните на комисията по българско гражданство към администрацията на президента, която има финалната дума и препоръчва издаването на указ. По принцип процедурата е доста дълга и преминава през предварителна проверка в правосъдното министерство, откъдето на свой ред изпращат документите на „Дондуков“ 2.

Всяка година комисията към президентската администрация излиза с доклади са свършената работа. В тях тя дава и разбивка какви чужденци искат да получат родни документи. Голяма част от заявителите са предимно лица с български корени. Така за периода от януари 2019 до декември 2024 година общият брой на новите българи е 83 400 и около 28 500 от тях са именно северномакедонците.

Най-голям е бил напливът по време на пандемията от COVID-19. През 2020 г. съседите ни от Северна Македония (РСМ), които са взели българско гражданство, са 9098 човека. Значително високи са и числата за 2021 г., когато с родни документи са се сдобили 7696 души от РСМ. Подобно е било положението и през 2019 г., когато тези лица са малко над 5600.

През 2022, 2023 и 2024 г. бройката спада, но това се дължи предимно на факта, че през последните години депутатите на няколко пъти прекрояваха закона и затегнаха правилата за взимане на гражданство. Много по-подробно се преглежда дали документите за произход са автентични. Така през 2023 г. македонците с български паспорт са само 2422, а година по-късно се свиват до 1698.

Повод за справката на „Телеграф“ сред докладите на комисията по гражданство е скандалът около сръбската певица Цеца Величкович. Преди дни тя се загърна с българското знаме по време на концерта си във Велес. Това предизвика бурни реакции сред съседите в РСМ, а самата Величкович бе освиркана.

По повод този случай организацията на македонските българи, която е базирана в РСМ, призовава президента Румен Радев да даде почетно българско гражданство на Цеца Величкович и орден „Стара планина“ за заслуги пред България. От фондация „Македония” пък излязоха в защита на Цеца Величкович и определиха действията й като „акт на признание към собствената история“.

