П роверка и подготовка на елмрежата в столичния квартал „Дружба“ е разпоредил министърът на енергетиката Жечо Станков заради планирания от „Топлофикация София“ ремонт, заради който парното и топлата вода ще бъдат спрени. Причината е, че при необходимост домакинствата да пуснат уреди на ток мрежата ще бъде натоварена значително. Няма да допусна толкова дълго спиране на топлоподаването, заяви Станков по повод планирания тримесечен ремонт и оставяне на 120 блока в ж.к. „Дружба 2“ без отопление и топла вода. Очаква се ремонтите да започнат на 2 октомври, което ще остави хиляди без топла вода.

Предупреждение

„Такива ремонти при нормална обстановка се правят от май до началото на октомври“, е категоричен министърът. Той обясни, че е изпратил писмо до кмета и председателя на Столичния общински съвет, с което ги предупреждава, че като принципал на „Топлофикация“ са длъжни „да осигурят непрекъсната доставка на топлоенергия до домакинствата“. По първоначални данни „Топлофикация София“ не е подменила нито един линеен метър мрежа въпреки предписанията на Министерството на енергетиката, заяви Станков пред бТВ. Според него няма извинение за закъснението на подмяната на 10 километра топлопроводи, което поставя под риск нормалното отопление на хиляди домакинства в София. В тази връзка председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров свика извънредно заседание в петък, 3октомври, на което ще бъде изслушан изпълнителният директор на „Топлофикация София“ ЕАД Петър Петров и председателят на УС на „Топлофикация София“ ЕАД Милена Ценова относно необходимостта от удължаване на договора за доставка на природен газ.

Методика

Министерството на енергетиката заедно с експерти на топлинните счетоводители работи по нова методика за изчисляване на количеството енергия, излъчвана от сградната инсталация, след като ВАС отмени старата заради процедурни нарушения при въвеждането й. Така наречената „такса“ сградна инсталация не е невярна и неработеща формула. Европейската комисия дори я посочила като пример за добра практика. Целта е домакинствата да получават „справедливи сметки за парно“, а новият вариант да бъде устойчив и да устои на обжалвания, е категоричен Станков

Таня Киркова