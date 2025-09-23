В ъпреки че българите са християни от вече 11 века, съвсем доскоро в народния фолклор са битували свръхестествени същества. Те са изцяло свързани с природата, от чиито капризи до голяма степен са зависели нашите предци (а мнозина и още зависят). Някои от тях са били приятелски настроени към хората, а други са били враждебни. Мнозина пък казват, че тези мистични създания все още съществуват в пещери и гори. Безспорно най-популярни сред тях са самодивите (или вилите).

Самодивите отвличали младите овчари

Преди дни край монтанското село Липен бе забелязано необичайно явление, което разбуни местните и предизвика интерес сред любителите на мистериите. В малките часове на нощта жена, която случайно преминавала през поляна край селото, станала свидетел на самодивско хоро. Според народните вярвания, те са духове на природата, женски фигури с изключителна красота и мистични сили, които танцуват под лунната светлина. Те често се свързват с гори и поляни, а техните танци са както пленителни, така и опасни за човека, който ги наблюдава. Жената успяла да запише магичната сцена. На кадрите се виждат група жени, облечени в бяло, танцуващи в кръг. След като ги заснела избягала от мястото без да нарушава тишината, спазвайки старите предания.

Легендите за самодивите са една от най-загадъчните и древни части на българския фолклор, предавани от уста на уста през поколенията. Има писмени сведения още от XIII век. Самодивите се описват като красиви и ефирни жени, често облечени в бели дрехи, украсени с пера, с дълги руси коси и магически поглед, който може да замайва или дори убива. Тези същества са свързани с природата – живеят в планини като Пирин, Витоша, Родопите и Беласица, край езера, реки и гори, където пазят спокойствието и чистотата на своите владения. Самодивите се явяват най-често през пролетта и лятото, като излизат нощем, къпят се в езерата и после играят своите ритуални хора на зелени поляни. Вярванията гласят, че тези създания могат да бъдат както доброжелателни, така и опасни. Те наказват жестоко всеки, който наруши спокойствието им, като го разболяват или дори го пращат на смърт. Смятани са за пазителки на водите и природните извори. Легенди гласят, че мъж срещне ли погледа на самодива ослепява или губи паметта си. Хората използват различни защитни средства срещу тях, като чесън, тамян, пепел и свещен огън, а също така се избягва да се говори за тях пред огън или пред деца, за да не привлекат вниманието им, писа webstage.bg.

Мистичните създания обичат да слушат мелодиите на кавала. Затова се влюбват в овчари, омагьосват ги и ги измъчват със своята страст. От нея овчарите се освобождават чрез магия. Самодивите са опасни, но могат да бъдат обезоръжени с открадване на дрехите. Тогава те пристават и на обикновени хора и раждат от тях деца. Но не стават добри домакини и при удобен случай бягат без детето. Тези същества имат сложен нрав – понякога помагат при жътва и друга селска работа, но често са и ревниви и опасни, отвличат хубави моми и млади мъже и ги държат под своя контрол.

Местата, където играят и обитават, са обагрени с мистични поверия – поляните, където танцуват, не никнат с трева, а върховете на старите дървета, край които живеят, са свещени. Наричат ги „самодивски места“ и там не се коси трева, не се оставят деца и не се правят лоши дела, защото това би довело до проклятия и болести. Нощните вихрушки и ветрове, които често съпровождат появата им, са знак за тяхното присъствие и силата, която управляват над природните стихии.

В село Шишенци, близо до Видин, местните жители свързват мистериозните изчезвания с появата на самодиви. Един от жителите разказва за двама мъже, намерени без спомени, които говорят за срещи с тези загадъчни същества. Местните вярват, че ако някой погледне самодивите в очите, може да ослепее. Легендата е подкрепена от история за човек, изгубил зрението си след среща със самодива. През 70-те години на миналия век болният отишъл на посещение при пророчицата Ванга на Рупите и тя от вратата го попитала кога е видял самодивите. Възрастният човек признал, че наистина видял жена, облечена в бяло, докато прибирал стадото си. Ванга го попарила с думите, че нищо не може да направи срещу толкова силна магия и нещастникът ще изгуби зрението си. В Шишенци хората избягват нощните излизания заради страх от срещи със самодиви и други призрачни явления.

Тези вярвания са дълбоко вкоренени в местния фолклор и се предават от поколение на поколение. Самодивите се възприемат не само като красиви, но и като опасни същества, които влияят на живота на селото. Въпреки научните опити да се намери рационално обяснение, мистерията около самодивите остава неразгадана.