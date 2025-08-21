21 август е обявен за Световен ден на секса по инициатива на бразилския град Сао Пауло. Празникът е възникнал през 2007 година като част от местна кампания, насочена към повишаване на осведомеността за сексуалното здраве и правата на хората в интимните отношения. Идеята е била да се популяризира отговорното сексуално поведение, необходимостта от предпазни мерки, както и да се говори открито за сексуалността, като се премахват табутата и се повишава информираността сред населението.

Инициативата постепенно набира популярност и в други части на света, което води до това, че 21 август се утвърждава като ден, посветен на темата за секса, сексуалното здраве и сексуалните права. В този ден се организират различни събития и кампании, насочени към подобряване на сексуалното образование и към насърчаване на здравословни интимни отношения.

На днешния ден, а и във всеки друг, хората трябва да се обичат и да се наслаждават на връзката помежду им с хубави интимни моменти.

*Източник: Факти