И зненадващо, но е истина. Според ново изследване, най-незначителната на пръв поглед част от тялото ви може да ви каже кога ще умрете. Оказва се, че размерът на врата на човек е от голямо значение.

Няколко проучвания са открили доказателства, че размерът на врата на човек спрямо останалата част от тялото му е предсказващ фактор за различни здравни резултати, включително рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания, хранителен статус и дори смъртност.

Проучване, проведено от екип от учени от Бостънския университет, установи, че големият врат – обиколката на който е повече от 43 сантиметра при мъжете и 35 сантиметра при жените – е свързан с повишен риск от развитие на предсърдно мъждене.

Предсърдното мъждене е често срещано нарушение на сърдечния ритъм, при което горните камери на сърцето (предсърдията) бият неравномерно и често учестено, нарушавайки нормалния кръвоток.

Това води до учестен сърдечен ритъм, умора и повишен риск от инсулт и сърдечна недостатъчност.

Освен това, изследователският екип заяви, че има доказателства, че хората с голяма обиколка на врата имат повишен риск от обструктивна сънна апнея, която също е свързана с предсърдно мъждене.

Дългосрочното проучване, в което са участвали близо 4000 души, е разглеждало обиколката на врата в сравнение с обиколката на талията и ИТМ на човек.

За да измерят обиколката на врата, участниците бяха инструктирани да се изправят с измервателна лента, поставена около основата на врата, точно под адамовата ябълка.

Изследователите установили, че корелацията между обиколката на врата и повишения риск от предсърдно мъждене се е запазила и след отчитане на традиционните мерки за телесни мазнини.

Експертите казват, че голямата обиколка на врата е индикатор за излишна подкожна мазнина в горната част на тялото. Този вид мазнини може да са основният източник на циркулиращи свободни мастни киселини в тялото. Повишените нива на свободни мастни киселини са свързани с инсулинова резистентност и дисбаланс на липидите в кръвта, което може да доведе до развитие на сърдечно-съдови заболявания.

Друго проучване, проведено в Израел през 2019 г., представи подобни резултати. Анализът включва 302 пациенти със средна възраст около 62 години. След като се вземе предвид ръстът на участниците, те установиха, че по-голямата обиколка на врата „значително корелира с лоши дългосрочни резултати“.

Сред оплакванията, открити при хора с по-дебели шии, са диабет, хипертония и сърдечни заболявания. Те установили, че рискът от тези заболявания е 2,3 пъти по-висок при хора с по-големи обиколки на врата в сравнение с хора с по-тънки шии.

Проучване от 2022 г. на изследователи от Шанхай установи, че обиколката на врата е „значително свързана“ с риска от бъдещи сърдечно-съдови събития при хора на средна и по-възрастна възраст и е най-добрият предсказващ фактор за тези заболявания при мъжете.

Изследователите заключават, че обиколката на врата е „ново измерване, което е просто, спестяващо време, има ниска вариабилност и може да отразява съдържанието на мазнини в горната част на тялото“.

*Източник: GlasNews