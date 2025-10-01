М инистерска съпруга тръгва по пантофки, след като ченгетата свалиха номерата на колата ѝ.

Госпожа министершата е спипана от униформените на централния столичен булевард "Драгтан Цанков" за неспазване на Закона.

Съпругата на ексвътрешния минитър Бойка Рашков - Мария Рашкова, не си била платила застраховката "Гражданска отговорност".

Бойко Рашков със съпругата си.

Така леката ѝ кола "БМВ" увисналабез номера. Мария Рашкова е била обект на проверка в сряда сутринта на кръговото кръстовище на бул. "Драган Цанков" в София, според информация на "24 часа". Пътни полицаи ѝ написали акт пред собствената ѝ нотариална кантора на столичния бул. "Патриарх Евтимий".

Г-жа Рашкова ен за пръв път се сблъсква с униформените. Преди 3 години Мария Рашкова катастрофира на столичния бул. "Г. М. Димитров". Тогава джипът ѝ бе ударен от полицай от Смолян. По това време съпругът ѝ беше вътрешен министър. Той отиде на мястото на катастрофата почти веднага. Виновен се оказа полицаят.