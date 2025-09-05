М ъж във видимо нетрезво състояние сътвори страшна глупост в автобус от градския транспорт на Бургас. Той се качил на линия Б11 около 15 ч. и когато стигнал преди светофара на ул. „Ген. Гурко” и бул. „Демокрация” отишъл при шофьора и му заповядал да отваря вратите на кръстовището, за да слезе.

Очаквано, водачът отказал на тази безумна прищявка и възникнала кратка кавга, която завършила и с физическо насилие, след като пияният мъж започнал да дърпа водача. Човекът обаче позвънил на тел. 112 и вече стигайки почти до спирка „Ген. Гурко” видял как пияният мъж взима чукчето за аварийно разбиване на стъклото и удря прозореца до шофьорската врата.

Стъклото станало на прах и през отвора на негово място мъжът скочил в движение с ниска скорост и побягнал.

За инцидента потвърди пред Флагман управителят на „Бургасбус” инж. Петко Драгнев. На място и в момента има полицейски екип, който провежда разпити с шофьора на автобуса и контрольорката. Очаква се след малко да бъдат изгледани и записите от камерите за видеонаблюдение, за да се установи и издири извършителят.

„Счупеното стъкло ще бъде сменено. Въпросът е, че това отношение към нашите служители е недопустимо, а тази проява сега ще доведе до това, че бургазлии ще бъдат лишени от един автобус в следващата седмица. Следват 3 почивни дни, после стъклото трябва да се смени. Ще бъдат изгледани записите от камерите”, каза инж. Драгнев.

Той припомни, че в началото на тази седмица в кв. Рудник вечерта вандали са надраскали автобус с графити. И до днес това возило от градския транспорт стои на гараж и не може да се ползва, защото още тече разследване. След това екстериорът му ще трябва да бъде почистен и това води не само до разход за дружеството, но и до факта, че този автобус просто не се ползва по предназначение докато не се оправи.

*Източник: Флагман