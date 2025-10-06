С трашна кървава драма се разигра по време на съдебно заседание. Съдия бе бит по средата на диспута, прострелян в съдебната зала.
Стреляно е по съдия Астрит Калая и двама други граждани, Р. К., на 65 години, и Е. К., на 45 години - баща и син - страни по производството.
Sulmi për vdekje ndaj gjyqtarit Astrit Kalaja, reagon Gjykata e Lartë: Garantimi i sigurisë fizike të gjyqtarëve, përgjegjësi e drejtpërdrejtë shtetërore
Двама от ранените са извън опасност за живота.
Съдия Астрит Калая беше убит днес в Апелативния съд в Тирана. Трагедията в албанската столица се случи, докато заседанието беше в ход, пише местната преса.
Vrasja e gjyqtarit Kalaja, reagon ministri i Drejtësisë, Lamallari: Të ashpërsojmë dënimin për armëmbajtjen pa leje! S'do të trajtohet më siç ka ndodhur deri sot!
Нападателят влезе в съдебната зала и простреля Калая, който беше откаран в болница, където му беше оказана медицинска помощ.
Многобройни полицейски сили пристигнаха на мястото на престъплението и незабавно арестуваха заподозрения извършител.
Vrasja në Gjykatën e Apelit, policia ndalon punonjësin që ishte përgjegjës për skanerin e sigurisë
*Източник: Balkanweb