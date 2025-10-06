С трашна кървава драма се разигра по време на съдебно заседание.  Съдия бе бит по средата на диспута, прострелян в съдебната зала.

Стреляно е по съдия Астрит Калая и двама други граждани, Р. К., на 65 години, и Е. К., на 45 години - баща и син -  страни по производството.

Двама от ранените са извън опасност за живота.

Съдия Астрит Калая беше убит днес в Апелативния съд в Тирана. Трагедията в албанската столица се случи, докато заседанието беше в ход, пише местната преса.

Нападателят влезе в съдебната зала и простреля Калая, който беше откаран в болница, където му беше оказана медицинска помощ.

Многобройни полицейски сили пристигнаха на мястото на престъплението и незабавно арестуваха заподозрения извършител.

*Източник:  Balkanweb

