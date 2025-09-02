С лужители на ГПУ-Царево задържаха петима незаконни мигранти и трима италианци след фалшиво повикване за спешна помощ, съобщиха от МВР, цитирани от Dariknews.

На 1 септември по време на патрулиране гранични полицаи от ГПУ-Средец са установили близо до границата чужденец без документи за самоличност.

Той се представил като марокански гражданин и се оплакал се от силни болки в десния крак и неспособност да се движи. Незабавно е подаден сигнал. След пристигане на медицински екип чужденецът е транспортиран до болница, където му е поставена диагноза фрактура на дясна подбедрица.

Той е оставен за болнично лечение. Установено е, че мароканецът е влязъл в страната нелегално в землището на село Белеврен, което е закононарушение по смисъла на чл. 279 от НК. Издадена е заповед за задържането му. Осигурена е охрана в болницата от служител на ГПУ-Средец.

При друг случай - на отново на 1 септември в ГПУ-Царево е подаден сигнал с точни координати от италианска гражданка, че в землището на село Изгрев се намират петима мигранти, които се нуждаят от медицинска помощ.

Изпратеният граничен патрул е установил на мястото трима италианци и петима незаконни мигранти - мъже без документи за самоличност, които са в добро физическо състояние и не се нуждаят от помощ.

Уведомен е дежурен прокурор. Италианските граждани са задържани. Незаконните мигранти също са арестувани в ГПУ-Царево. Извършен им е медицински преглед.

От септември 2023 година в зоната на българо-турската граница граничните полицаи многократно са установявани младежи от европейски страни, които под предлог нужда от медицинска помощ са оказвали съдействие на незаконно преминали границата граждани на трети страни.

Досега на българо-турската граница в 10 случая служители на ГД „Гранична полиция“ са задържали европейски граждани, оказвали съдействие на мигранти.

Образувани са заявителски материали, които са докладвани в прокуратурата. В РДГП-Елхово има образувано досъдебно производство за неверни повиквания за помощ, граничните полицаи са отправили множество устни предупреждения за възпрепятстване на служебната им дейност, издадени са 5 акта за неизпълнение на полицейско разпореждане и за присъствие в близост до стратегически за националната сигурност обект без разрешение, съставяни са 35 предупредителни протокола във връзка с престъпления, свързани с незаконна миграция.