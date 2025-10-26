Т ежка катастрофа е станала преди около час на пътя Мездра-Ботевград.
Инцидентът е станал в края на готовата част на пътя, на кръстовището преди завоя за Ботевград.
Ударили са се лек автомобил "Фолксваген Бора" и микробус, и двете с монтански регистрации. Има ранен човек вследствие на сблъсъка.
На мястото са пристигнали полиция, жандармерия, пожарна и линейка, информира Bulnews.
Пожарникарите са извадили пострадалия от смачканите ламарини и той е транспортиран до ботевградската болница със специализирания превоз.
Не е ясно какво е състоянието му.
Междувременно, униформени в района регулират движението. Очаква се да пристигне и дежурен дознател, който да направи оглед на произшествието.
Двете коли са препречили пътя и поради тази причина в района се е образувала километрична опашка и в двете посоки от автомобили и камиони.
От АПИ излязоха с информация и алтернативен маршрут:
"Временно се ограничава движението по път I-1 Враца - Ботевград при разклона за Скравена при км 192 поради ПТП. Пътуващите от Враца посока София изчакват на място.
Пътуващите от София за Враца ползват маршрут: Скравена - Новачене - Враца."
Шофьорите могат да изберат и стария път през Лютидол и Радотина.
Съветваме ги да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови маневри, с които да застрашат себе си и другите участници в движението.
Пътят ще бъде затворен поне за следващите 2 часа.
птп