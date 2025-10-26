Т ежка катастрофа е станала преди около час на пътя Мездра-Ботевград.

Инцидентът е станал в края на готовата част на пътя, на кръстовището преди завоя за Ботевград.

Ударили са се лек автомобил "Фолксваген Бора" и микробус, и двете с монтански регистрации. Има ранен човек вследствие на сблъсъка.

На мястото са пристигнали полиция, жандармерия, пожарна и линейка, информира Bulnews.

Пожарникарите са извадили пострадалия от смачканите ламарини и той е транспортиран до ботевградската болница със специализирания превоз.

Не е ясно какво е състоянието му.

Междувременно, униформени в района регулират движението. Очаква се да пристигне и дежурен дознател, който да направи оглед на произшествието.

Двете коли са препречили пътя и поради тази причина в района се е образувала километрична опашка и в двете посоки от автомобили и камиони.

От АПИ излязоха с информация и алтернативен маршрут:

"Временно се ограничава движението по път I-1 Враца - Ботевград при разклона за Скравена при км 192 поради ПТП. Пътуващите от Враца посока София изчакват на място.

Пътуващите от София за Враца ползват маршрут: Скравена - Новачене - Враца."

Шофьорите могат да изберат и стария път през Лютидол и Радотина.

Съветваме ги да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови маневри, с които да застрашат себе си и другите участници в движението.

Пътят ще бъде затворен поне за следващите 2 часа.

