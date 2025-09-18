Ш естима души твърдят, че зеленото „Ламборгини“, блъснато в Монако и снимано от френските медии, е тяхно, показа проверка на „Телеграф“.

В МОНАКО: Нацепиха Ламбо на БГ турзар! (ВИДЕО)

Както вече писахме, луксозното возило според блогъри е собственост на тузар със съмнително криминално досие. Нито един от българите обаче не призна да е мафиот.

Джани

Един от потребителите в TikTok разказа, че зелената фурия е на неаполитанец на име Джани, който имал няколко такива автомобила и ги давал под наем. Бяха приложени и снимки на други супер скъпи возила. Друг пък обяви, че Ламбото е на агроном на име Кольо. Не липсваха и зевзеци, които се шегуваха, че е на пиленцата от Монако, които редовно се снимат до баровски возила, без да са тяхна собственост.

Признание

Мъж на име Георги Ковачев, който се изявява като певец на балканска музика, пък директно призна, че той е ползвал автомобила под наем. „Нито съм мафиотски бос, нито съм се развикал. Момчето (пиколото – б.р.) още си е на работа“, написа той в социалната мрежа. Попитан за инцидента и твърденията на френските медии обаче, той не разкри детайли, а само добави, че не спира да мечтае един ден да притежава такова „Ламборгини“ като блъснатото от камериера.

До края на деня в сряда броят на хората, които твърдяха, че колата е тяхна, скочи тройно. Други пък бяха бесни защо се пита на кого е Ламбото и какво интересува медиите дали е на мафиот, или на обикновен милионер.

Виктория Пенкова