П ри проверки на турската полиция в 81 окръга на страната са заловени 666 нелегални мигранти и 52 души, заподозрени за организиране на трафик на мигранти.

Това гласи съобщение на турския министър на вътрешните работи Али Йерликая, цитирано от турската държавна телевизия и радио ТРТ Хабер.

14 от задържаните организатори на нелегален трафик са чужденци, които ще бъдат екстрадирани от страната. Националностите им не се съобщават.

Нелегалните мигранти са предадени на Дирекциите по миграции, за да бъдат върнати обратно.

В проверките са участвали над 8000 полицейски служители в около 15 000 обществени места, терминали и контролни точки в координация с валийствата, отделите за борба срещу нелегалния трафик и граничните служби.

