С ледствените органи да се свържат с производителя на парашута, въжетата и коланите на парасейлинг съоръжението, от което падна и загина малкият Иван, и да го питат на колко години са.

Експерти пред „Телеграф“ за трагедията в Несебър: Иван се изхлузил от парашута!

Този съвет даде пред „Телеграф“ шефът на Националния борд по разследване на инциденти по въздух, земя и вода Христо Христов. Според него информацията ще е ключова за това какъв е бил ресурсът на тези съоръжения като брой цикли на употреба и възраст. „Всеки такъв елемент се знае колко пъти може да се ползва и колко години. Същото важи и за скрепящите елементи като карабинери, куки, халки и други“, добави Христов.

Родител

Две пукания са се чули преди 8-годишният Иван да полети от 50 метра към водата, разказа майка му Мария Донева пред „Флагман“. Според нея двамата не са получили никакъв инструктаж преди полета, който в първите си 2-3 минути е бил напълно безавариен. Тогава изведнъж с две последователни пукания детето виснало с лявата си част, а после и с дясната, и полетяло надолу.

Вчера в Разлог роднини, близки и случайни граждани изпълниха гробищния парк, за да кажат последно сбогом на загиналото дете. Близки бяха категорични, че семейството ще си търси правата по съдебен ред и ще настоява за строги наказания на виновните за трагедията.

За нея 72-часова прокурорска мярка за задържане под стража изтърпяват шефът на водната станция на плажа, капитанът на лодката и помощникът му - 52-годишният Петко Стефанов, 43-годишният Христо Раев и 45-годишният Камен Тенев. От прокуратурата обявиха, че ще поискат от съда тримата да останат в ареста за постоянно.

ТРАГЕДИЯ НА МОРЕТО: Дете загина след падане с парашут!

Регулации

Вчера продължиха и коментарите на политици за трагедията. „Възложил съм на съответните министри и агенции да направят необходимите предложения за нова нормативна регулация на тези дейности, дори с риск да бъдем упреквани, че държавата „интервенира там, където не ѝ е мястото“, каза премиерът Росен Желязков, като уточни, че очаква предложенията преди края на сезона.

„За извършването на дейности, които са високорискови и се предлагат на пазарен принцип като търговска дейност, държавата трябва да предприеме необходимите действия по начална превенция за намаляване на риска, както и последващ контрол“, добави премиерът. Различно мнение за необходимите регулации изказа председателят на ГЕРБ Бойко Борисов. „Регулацията е в семейството. Малки деца нямат място на такива съоръжения“, заяви той и разказа, че във вторник вечерта е отнел тротинетките на внуците си, тъй като ги видял да карат опасно.

Младеж падна от банан, в болница е

Пореден случай на инцидент с атракцион стана в Слънчев бряг. 16-годишен тийнейджър е паднал от надуваем банан, теглен от джет. Закаран е в спешното на УМБАЛ-Бургас в съзнание. Пострадалият е без опасност за живота, с рана на главата и шията.

Инцидентът е станал около 15.30 ч. Трима непълнолетни туристи, отседнали в курорта, решили да се качат на водния атракцион. По време на движение лодката предприела рязка маневра и един от младежите се изпуснал от дюшека, падайки в морето, след което отново се качил самостоятелно. При слизането на брега младежите нямали оплаквания, но падналият бил с леко кръвотечение в областта на брадичката. Отказал помощ, но след няколко метра му станало лошо, като получил световъртеж. Прегледан е от лекар в медицинския център на плажа, който се усъмнил, че е получил комоцио и в тази връзка повикал екип на Спешна помощ.