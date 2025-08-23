И стинска трагедия се разигра на снимачната площадка, след като по време на снимките умира един от режисьорите му.
Диего Борела, асистент-режисьор, работещ по „Емили в Париж“, почина по време на снимките на новия сезон.
47-годишният Борела е снимал комедийното шоу на Netflix във Венеция, когато, както се съобщава, е колабирал пред екипа.
AN assistant director for hit Netflix show Emily in Paris has died while filming in Venice.
Diego Borella, 47, reportedly collapsed in front of colleagues as they were preparing to shoot the final scene of the fifth series.
Местният вестник „La Repubblica“ съобщи, че медиците не са успели да го спасят, въпреки че светкавично са пристигнали в хотел „Даниели“ около 19:00 часа в четвъртък (21 август). Смята се, че е получил инфаркт.
Твърди се, че производството на последния епизод от предстоящия пети сезон е спряно.
Emily in Paris: tragedia sul set a Venezia, sospese le riprese della quinta stagione - #DiegoBorella #EmilyInParis #iltempionews #mortesulset #Netflix #News #tragedia #Venezia - pic.twitter.com/VDzOOP98mw— Il Tempio News (@IlTempioNews) August 22, 2025
Очакваше се снимките да приключат в понеделник (25 август) и според съобщенията Борела е трябвало да заснеме последната сцена преди да почине.
Dreharbeiten unterbrochen: Todesfall bei "Emily in Paris" https://t.co/iTE5vKKPEx— ntv Nachrichten (@ntvde) August 22, 2025
