И стинска трагедия се разигра на снимачната площадка, след като по време на снимките умира един от режисьорите му.

Диего Борела, асистент-режисьор, работещ по „Емили в Париж“, почина по време на снимките на новия сезон.

47-годишният Борела е снимал комедийното шоу на Netflix във Венеция, когато, както се съобщава, е колабирал пред екипа.

Местният вестник „La Repubblica“ съобщи, че медиците не са успели да го спасят, въпреки че светкавично са пристигнали в хотел „Даниели“ около 19:00 часа в четвъртък (21 август). Смята се, че е получил инфаркт.

Твърди се, че производството на последния епизод от предстоящия пети сезон е спряно.

Очакваше се снимките да приключат в понеделник (25 август) и според съобщенията Борела е трябвало да заснеме последната сцена преди да почине.

