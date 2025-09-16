К амера е уловила фаталната катастрофа на "Ботевградско шосе" в София, при която автомобил се разцепи на две. Записът бе публикуван в социалната мрежа Facebook от потребител с името Chris. В описанието към клипа той коментира: „Аз лично 218 км/ч не видях“.

Под видеото веднага се появиха десетки реакции и спорове: „Но пък ясно се вижда, че се гонят с друга кола.“, „Аз пък видях нещо като гонка.“, „Поне със 140-50 е.“, „Аз виждам и превишена скорост и неправилно изпреварване.“, „Видяхме колата на какво прилича. Ако беше с нормална скорост, едва ли щеше да изглежда така.“, пишат потребители.

В същото време част от коментиращите посочват, че клипът е заснет от голямо разстояние и е трудно да се прецени с каква точно скорост се е движел шофьорът, писа glasnews.bg.

Междувременно стана ясно, че 48-годишният Евгений Минчев е загиналият водач на автомобила - Ford Mustang GT500 Shelby. Той е бил сравнително изряден шофьор, не е имал много нарушения, писа Lupa.bg.

На видео, заснело удара, се вижда как колата кривва вероятно заради препятствие на пътя и секунда след това катастрофира. Когато пътна полиция отишла, предполагаемият предмет не е бил на място. Камерата, заснела катастрофата, пък не е хванала самото шосе достатъчно ясно, че да се види има ли нещо на пътя. На въпросното видео се вижда и как мустангът гони друг автомобил, предава lupa.bg.

Припомняме, че тежкият инцидент стана в понеделник около 9:30 часа. Шофьорът загина на място, а пристигналият екип на спешна помощ само е констатирал смъртта. При катастрофата няма други пострадали.

Споровете за скоростта тръгнаха след изявление на пътния експерт Диана Русинова, според която колата се е движела с 218 км/ч преди удара. Тя уточни още, че автомобилът е бил със слик гуми - предназначени за състезателни автомобили и осигуряващи максимално сцепление на сух асфалт. Подобни гуми се използват във Формула 1 и други моторни спортове, но са напълно неподходящи за градски условия.

Отговорните институции продължават да изясняват фактите и обстоятелствата около тежката катастрофа. От тях се очаква официално да съобщят с колко точно се е движила колата.

Темата за трагедията бе повдигната и пред кмета на София Васил Терзиев по време на събитие от кампанията за пътна безопасност „На пътя няма рестарт“.

„Улиците на София не са писта, трябва да бъдем отговорни зад волана. Това е несериозно - 220 км/ч в градски условия. С никакви мантинели не можеш да предотвратиш фатален край, когато някой избира да кара с такава несъобразена скорост“, заяви Терзиев.

Той допълни, че за високи скорости има специални писти, където любителите на адреналин могат да шофират безопасно. „Градските улици не са мястото за това“, категоричен бе кметът.

По думите му общината ще продължи да инвестира в повече камери за контрол на скоростта и мерки за обезопасяване на пътната инфраструктура в столицата.