П олицията в Шумен издирва 77-годишния Хачадур Вахан Оханесян от Нови пазар, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Мъжът е потребител в Дома за стари хора в града. Тази сутрин, малко след 6:00 часа, е напуснал дома и все още не се е върнал.

Хачадур Вахан Оханесян

Той е бил облечен със синьо-зелена блуза с къс ръкав, с черно долнище на анцуг и е носил маратонки. Мъжът е висок около 170 сантиметра. Има кафяви очи, а косата му е прошарена.

От полицията в Шумен умоляват всички, които имат информация за местонахождението му - да подадат сигнал на телефони с номера 112 или 054800588, предаде БТА.