П ореден скандален случай с млад шофьор скандализира родната общественост. Този път случаят е от варненско и се отнася до пияна 18-годишна водачка, взела книжка едва преди три месеца. Тя била спряна за проверка в полунощ, в неделя срещу понеделник, в село Приселци.

18–годишната местна жителка управлявала лек автомобил, когато била спряна от служители на Четвърто РУ Варна.

На място пътните полицаи извършили тест за алкохол на водачката, който отчел над 1,2 промила. Служителите на реда са завели девойката в болнична лаборатория за кръвно изследване. Инспекцията показала, че младата жена има СУМПС от три месеца. По случая е образувано бързо производство.

По същото време, служители от РУ Девня, спрели за проверка лек автомобил с 20 – годишна водачка. Дръг тестът показал, че тя е употребила два вида наркотични вещества - амфетамин и метамфетамин. По описа на местното районно незабавно е образувано досъдебно производство.