- Г-н Пешев, как ударихте царете на китайското карго, източили за две години рекордните 30 млн. лв.?

- Това е малко като игра на котка и мишка с тези хора, които са професионалисти, без съмнение. Операцията е част от системните усилия на ГДБОП, на НАП и на прокуратурата в борбата срещу организираната икономическа престъпност. Факт е, че е изключително сложна откъм работа, откъм организация и съответно откъм реализация. В интерес на истината считам, че колегите свършиха изключителна работа. В продължение на месеци се работеше изключително активно от цял един отдел в ГДБОП.

- Казахте месеци наред. Колко време продължи разработката за китайското карго?

- Сравнително около година.

- Най-трудното какво е при тези хора, да ги хванеш, че правят фалшиви документи, или по-скоро превозът на стоката?

- Те са съвкупност от мероприятия, които осъществяват колегите. Като цяло давате си сметка, извършената престъпна дейност е сложна. Ако беше толкова лесна, вярвайте ми, доста хора щяха да са ангажирани с нея. В случая се касае за хора, които от години извършват това нещо, изключително запознати са с нормативната база, със законовата база в нашата страна и съумяват така да работят, че до известна степен заобикалят правилата. В същото време не го правят чак толкова забележимо.

- Колко души участваха в акцията, над 100?

- Даже бих казал над 300.

- Над 300? Като във филма „300“ отивате да ги нападате?

- Колкото и нескромно да звучи, в деня на реализация участваха над 300 служители. Да, не всички бяха от ГДБОП, имаше и такива от жандармерия и т.н. Бяха ангажирани 5 наблюдаващи прокурори от Софийската градска прокуратура, което само по себе си показва и съпричастността на цялата държавна администрация. Тепърва ще се анализират щетите, които са над 30 млн. лв.

- Царете на китайското карго, както са познати задържаните, живеят ли нашироко, богато? Показват ли висок стандарт на живот?

- Със сигурност не са бедни, но нещо, което тук може би ще бъде интересно да кажа. Немалка част от задържаните и от организаторите на цялата организирана престъпна група не са българи. Това са хора от арабски и от азиатски произход. Вярвайте ми, може би това е тяхно някакво чувство за самосъхранение. Това са хора, които не парадират с висок стандарт на живот. Да, по всяка вероятност разполагат с огромни финансови средства, но на улицата те изглеждат обикновени граждани.

- Наистина ли?

- Съвсем наистина.

- По време на арестите групата за задържане доста се мъчеше пред една врата. Разби я. Какво се случи там? Това домът на арабския гражданин ли беше?

- Не бих се ангажирал с конкретни имена. Действително, по време на проведената успешна специализирана полицейска операция взеха участие служители, които са специализирани изключително и само в такива по-сложни моменти на задържане. И да, бих потвърдил, че на един от адресите едно от лицата показа известна доза съпротива, в никакъв случай не сътрудничи на колегите. Но, в крайна сметка, както казах, те са експерти именно в това, така че си свършиха работата изключително професионално.

- Друг от задържаните - Стоян Василчев, имаше карикатура в дома си. На нея е изобразен той в китайско кимоно с китайски меч, навсякъде около него са нарисувани едни контейнери, пише „Илиянци“. Къде беше тази карикатура в дома му?

- Първото, което искам да кажа, очевидно имате доста добра агентура (смее се). Добре сте си анализирали информацията. Въпросната карикатура, за която става въпрос, бих казал, че беше сложена на видно място в имота на едно от задържаните лица.

- Това означава ли според вас, че този човек се е чувствал толкова недосегаем, че дори сам да се шегува с това? Знаете, карикатурата има нотка на шега, нотка на превъзходство понякога. Това ли е знакът, който той опитвал да даде, че е недосегаем, че е цар на китайското карго?

- За да се смяташ за цар дали на китайско карго, дали на някаква друга престъпна дейност, очевидно не си недосегаем. В крайна сметка виждате, че и той попада под ударите на закона, така че...

- Царят е гол, така излезе, нали?

- Очевидно е така.

- На брифинга обявихте, че през кухи фирми се издават фалшиви фактури, за да се избегне ДДС. През колко такива минава една поръчка?

- Няма еднакви случаи, но средно бих казал, че през три кухи фирми минава стоката.

- Въпросните царе са под домашен арест, един е с подписка. Това означава ли реално, че тези хора могат да бъдат спокойни или не?

- В крайна сметка делото все още не е влязло в съдебна фаза. Целта на всички, които са ангажирани с документирането на цялостната престъпна дейност на лицата, е в крайна сметка да имаме едни осъдителни присъди. Така че, ако някой е спокоен, то уверявам го, че не трябва да бъде спокоен.

- Имате ли защитени свидетели по този случай?

- Има много разпитани лица в качеството им на свидетели по образуваното досъдебно производство и, да, мога да потвърдя, че има и такива, разпитани с тайна самоличност.

- Как се разви акцията срещу мъжа на Русата Златка – Карен Хачатрян, брат му Юрий и другите двама мъже? Може би полицията във Франция първоначално ви алармира?

- Дейността на ГДБОП е част от фокуса в противодействието, документирането и пресичането на трансгранично организирана престъпност. В настоящия случай се касае именно за такава престъпна дейност, извършвана на територията на четири страни - Франция, Испания, Румъния и България. Касае се за манипулиране на спортни мероприятия - тенис мачове. По конкретния случай колегите работят, може да се каже, по-активно, изключително експедитивно от началото на май месец.

- Може ли да разкажете повече за акцията? Златка Райкова присъства ли по време на ареста?

- В този случай може би ще трябва да ви поправя. Трима са задържаните с постоянна мярка. Един е с мярка домашен арест, за което, доколкото ми е известно, прокуратурата протестира. Иначе да, в интерес истината за хората може би е интересна, имайки предвид публичността на госпожа Райкова. Но ви уверявам, че в конкретния случай всички показаха изключително уважение и респект към органите на МВР. Не е имало някакви...

- Не са правили циркове, ревове и т.н. Не е имало някакви сцени, които да са по-интересни?

- Напротив, получихме пълно съдействие от тяхна страна.

- През нощта ли беше тази акция или сутринта?

- В настоящия случай се касае за сутринта.

- Всяка крачка на Златка и Карен е в социалните мрежи, демонстрират много висок стандарт на живот, което прави впечатление. Не са бедни хора.

- Със сигурност не са бедни хора. Дали по някакъв начин са опитвали или не да убедят правоохранителните органи в своята невинност, това в конкретния случай също няма да им свърши никаква работа. В крайна сметка в случая се касае за европейски заповеди за арест. Колегите отиват, изпълняват си задълженията, лицата в крайна сметка са задържани, а пък те какво ще доказват в съдебна фаза, вече това си е тяхно право.

- Агенцията по безопасност на Европа Евроюст излезе с доста обширно свое съобщение пред медиите, в което дори се сочи, че групата, ядрото на която е било в България, което означава Карен, брат му и другите двама, е успяла досега да спечели 800 хиляди евро?

- Сумата ми изглежда голяма, но не съм много убеден в достоверността на това, което изнасят като информация.

- Ние знаем, че Карен и брат му са бивши тенисисти и имат забрана да практикуват именно за нагласени мачове.

- Не бих могъл да потвърдя на този етап да дам повече информация.

- Друго, което стана ясно, е, че те са действали по винаги идентична схема.

- В конкретни случаи се касае за манипулиране на тенис мачове. Аз искам като цяло да засегна този проблем с манипулирането на спортните мероприятия. Очевидно е процъфтяващ бизнес, ако мога да го кажа.

- Може ли да кажете каква е схемата, за да знаят хората? Какво правят тези хора, че ги нагласяват тези мачове, черно тото? Какво точно е това?

- В случая се касае за състезания, които са били извън най-високите нива на спортни мероприятия, провеждани от световните тенис федерации. Касае се за по-нискоразрядни тенисисти, ако мога така да го кажа. Вероятно това са тенисисти, които не печелят добре от чисто спортните си изяви. По някакъв начин дали са били принуждавани, дали са били изкушени с това да изкарат едни бързи пари, след като по някакъв начин или изгубят, или спечелят определен мач, вероятно е това. Тук са разкрити сметки и залoзи от интересни суми. Проследени са открити банкови сметки на името на мулета, по които преминават сериозни финансови средства след залoзи именно на такива мачове. Ето това е същината на оперативната работа и на доказване от страна на разследващите. Иначе, както казах, непредизвикани грешки винаги се случват.

- Очевидно се въртят много пари в това. Ще проверявате ли именно този висок стандарт на живот на Карен и Златка, тяхното финансово състояние?

- Естествено, ние в абсолютно всички случаи, в които работим, дали се касае за китайско карго, дали се касае за някакъв друг вид престъпна дейност, естествено, работим по установяване на активите на замесените лица. Така нареченото пране на пари е приоритет в нашата структура изобщо за правоприлагащите органи в България. Така че е съвсем нормално да се работи в тази насока.

- Значи ще проверявате парите на Златка и Карен, да не са толкова спокойни и те?

- Всеки, който е вършил нещо, със сигурност не трябва да спи спокойно.

