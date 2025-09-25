Б лизо 4000 нарушения на средната скорост засичат тол камерите за денонощие в първите 22 сертифицирани участъка, които бяха пуснати на 7 септември. За първите две седмици са отчетени 3700 нарушения, от които около 30% са извършени от автомобили с чуждестранна регистрация. Това сочат данните на Пътна полиция. Тези чужденци не са глобени. Част от тях са напуснали пределите на България, защото са минали транзит, а други са българи, но управляват коли с регистрации в други държави – членки на Европейския съюз. Освен чужденци към момента и българските шофьори минават гратис през тол камерите въпреки засечените хиляди нарушения на средната скорост. Към момента няма нито един електронен фиш на нарушител, съобщиха от Института за пътна безопасност (ИПБ).

