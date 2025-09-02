В новия брой на приложението "Чудеса и вяра" на вестник "Телеграф" в сряда, 3-ти септември, четете:
Необяснимо: Богородица се яви в Челопечене
Легенда: Вълчан войвода вдигнал седем престола за Дева Мария
Празник: Вадят чудотворната икона в Роженския манастир на 8 септември
Интервю: Шофьорите от КАТ ще идват за покаяние в храма – разказва отец Антоний от строящата се църква „Св. Пимен Зографски“
Небесно инвитро: Как столетници станаха родители
Патриарх: Св. Йоаким – духовният наставник на цар Иван Асен II
Иконостас: Вземете за дома уникална икона на Рождество Богородично от XIX век
Не изпускайте още уникални и интригуващи четива в приложението за духовност на България, което излиза всяка сряда с вестник „Телеграф“