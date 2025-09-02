В новия брой на приложението "Чудеса и вяра" на вестник "Телеграф" в сряда, 3-ти септември, четете:

Необяснимо: Богородица се яви в Челопечене

Легенда: Вълчан войвода вдигнал седем престола за Дева Мария

Празник: Вадят чудотворната икона в Роженския манастир на 8 септември 

Интервю: Шофьорите от КАТ ще идват за покаяние в храма – разказва отец Антоний от строящата се църква „Св. Пимен Зографски“

Небесно инвитро: Как столетници станаха родители

Патриарх: Св. Йоаким – духовният наставник на цар Иван Асен II

Иконостас: Вземете за дома уникална икона на Рождество Богородично от XIX век

Не изпускайте още уникални и интригуващи четива в приложението за духовност на България, което излиза всяка сряда с вестник „Телеграф“

Чудеса и вяра вестник Телеграф приложение