- Как може да бъде решена водната криза в Плевен и защо има предложение на помощ да се включи изкуствен дъжд.

- Светлото бъдеще: Правят два нови завода у нас – за снаряди и за барут.

- Студентски град ще има метро, станция ще има и при „Ринг мол“. “Симеоновският лифт“ ще тръгне, когато се изгради ново съоръжение. Това обяви в интервюто на „Телеграф“ кметът на София Васил Терзиев. Той коментира и дали е доволен от ремонта на „Опълченска“.

- Златомир Иванов – Баретата, отвя несебърския наркобос Митьо Очите в TikTok. Тойсе пусна в подкаст за любителите на фитнеса Abnormal, където освен как поддържа форма на 56 г., разказва и за детството си, за първите стъпки в борбата и опита, натрупан в Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ).

- Две от тризначките – Вяра и Надежда, се ожалиха, че в Англия - родината, която те наричат кънтрито, не им обръща внимание, нито пък консулът.

- С какво гаджето изненада Юлиан Костов по случай рождения му ден?

- По колко броят янки, за да слушат „Луда по теб“ в Чикаго?

