Тази седмица на 19, 20 и 21 август се състоя съборът на Всемирното Бяло братство на Седемте рилски езера с кулминация техният празник Божествената (Космическата) нова година. От кои страни на света пристигнаха последователи на Петър Дънов (Учителя) и защо имаше и екипи на международните агенции Ройтерс и Асошейтед прес, разговаряме с астролога и учител по паневритмия Христо Воденичарски.

- Г-н Воденичарски, колко посрещнахте Космическата нова година на Седемте рилски езера и от кои краища на света?

- По времето на паневритмията бяхме четири кръга. Без да претендирам за точност, това прави към 3000 души. В момента в Лятната духовна школа на Рила има постоянно пребиваващи около 200 последователи на учението. Тази седмица обаче се качват други хора от страната. От чужденците тази година най-голям брой са хората от немскоговорещите страни – Германия, Австрия и Швейцария.

Прави ни впечатление, че са научили много нови български думи и могат да провеждат обикновен диалог на нашия език. Разбира се, песните и молитвите ги пеят и изричат на български, тях са ги научи много добре. Има посетители още от Испания, Франция и други страни.

Дъновистите считат Рила за най-свещената територия на планетата

- Вие обръщате голямо внимание на символиката. Важно ли е колко ще са общо кръговете при танца на Дънов навръх 19 август?

- Не, по-скоро е важно да е хубаво времето, за да може да се чува добре музиката. Защото при последния кръг (периферията) тя идва по-слабо.

- Тази година точно когато чествахте Космическата нова година (църковния празник Преображение по стар стил), падна гъста мъгла. Това как го разчитате?

- Това бе много важно. Всичко, което се случва през тези три дни горе (19, 20 и 21 август), е от голямо значение за нас. Ето, миналата година имаше строполяване на едни камъни. Някои от братята го тълкуваха по един начин, други – по друг.

Гъста мъгла падна за празника на 19 август

Според мен това, което се случи като знамение, бе позитивно, че злото ще се строполи от България и света. Тази година мъглата също бе доста интересна. Тя започна точно със старта на паневритмията, стоя, докато се изпяха песните, и след това се вдигна. Тепърва ще тълкуваме защо се случи така. Според мен идеята на Висшия свят бе да се сложи похлупак на случващото се долу на Земята.

Т.е., ако някой е имал намерение да снима или нещо друго да прави, да не му се даде тази възможност. Беше много мистично. От астрологично гледище мъглата по принцип се свързва с планетата Нептун, а тя сега е в знака Овен. Както вече съм споменавал, за последно Нептун е бил в този знак през 1862 година. Нептун свързваме и с християнството, а Овен е борбен знак и лидер. Точно тогава в България започва борбата за църковна независимост, подета от отделни личности, единият от които е поп Константин Дъновски, баща на Учителя Петър Дънов.

В центъра на Паневритмията свири оркестърът при посрещането на Божествената нова година

- За кой път се посреща този празник на Рила?

- След Преображението на Христос реално всяка година се поставя началото на тази Божествена нова година. А откога се посреща с Учителя, може би от 1900 г., когато той се събира с първите си трима ученици през август. Така вече 125 г. честваме този празник.

- А защо тази седмица горе се качиха екипи на западните информационни агенции Ройтерс и Франс прес?

- Те се интересуваха главно какво е мнението на Братството за това, което патриарх Даниил бе обявил за нас (нарече дъновистите секта и че Рила е на св. Иван Рилски – б.р.).

- И какво е мнението ви?

- Това може да е просто някакъв пиар на Църквата, а може и наистина нещо да са си наумили да правят. И на екипите на чуждите агенции казахме, че нас това не ни впечатлява особено. Още повече че и по времето на Учителя е имало много такива неща. По този повод той е казвал така: „Каквото се случва на мен, ще се случва и на вас.“

Четох вашето интервю от миналата събота във в. „Телеграф“, което засягаше и тази тема. Искам само да добавя, че Църквата едно време не е посмяла да отлъчи Учителя. Той сам се е отлъчил от нея.

- Точно сега тръгнаха преговорите за мир в Украйна. Някои метафизици вече обвързват това събитие с посрещането на Космическата нова година в България. Вие виждате ли такава фантастична връзка?

- Може и да има. Ние постоянно казваме формули и молитви за това.

Има една песен – „Мирът иде“, която горе я изпълнявахме няколко пъти по време на концерта. Тя е специална, защото една ученичка на Учителя го питала: „Кога ще свърши Втората световна война?“ След това получила вдъхновение да изпее именно тази песен. И след като я изпява, Дънов й рекъл: „Ето сега мирът ще дойде вече.“ Така че надяваме се да дойде скоро и в Украйна.

- Споменахте концерт, в Рила планина имате богата културна програма, бихте ли споделили повече?

- Горе на Рила всеки ден се провеждат лекции и музикални упражнения, тъй като музиката е съществена част от учението на Учителя. Лекциите са на различни теми – от здравословно хранене, астрология, както и за живота и мисията на Братството. Например Атанас Атанасов, който е ръководител на шуменското братство, изнесе преди няколко дни много интересна беседа за българския дух и каква мисия има българският народ. Сподели и какви разяснения е дал Учителя и предсказания за България.

Друга лекция бе свързана с астрологията, нея ни изнесе Галина Герасимова. Тя говори за съвпада на Юпитер с Венера в Рак, точно в съвпад с неподвижната звезда Сириус. Учителя казва за тази най-ярка звезда, че е свързана с нашето Слънце. В много от беседите е разказвал за нея и за интелигентните същества, които я населяват.

- Качи ли се и тази година горе популярната цигуларка Йоана Стратева, която въпреки преклонната си възраст от над 80 лета се грижи да има концерти над 2000 м надморска височина?

- Не само беше на Рила, но и направи представяне на своята книга, чиито средства от продажбите ще финансират провеждането на предстоящ голям концерт с музика на Учителя. Тя сподели свои преживявания по време на живота ѝ в Братството. Говори и за дребните чудеса, на които учениците на Учителя са ставали свидетели, но не са ги описали в своите спомени, защото за тях са били ежедневие.

Така че в момента, ако някой иска да се докосне и усети живота на Бялото братство такъв, какъвто е бил по времето на Учителя, то това може да стане само чрез среща и разговор с Йоана. Тя е родена по времето на Учителя, била е благословена от него и ние вярваме, че това е и една от причините въпреки нейните 84 години неуморно да изкачва Рила и самоотвержено да свири паневритмията горе.

- Какви случки сподели Стратева?

- Например една, която ми направи впечатление, е за ученичка на Учителя, която е имала спешна нужда от негов съвет, написала му е писмо – тогава не е имало интернет, – подготвила е да го изпраща, но залисана от ежедневните си задачи, го забравила на раклата.

След два дни обаче получава писмо от Учителя, което започва с думите: „Писмото Ви получих...“. Тя не е успяла да го изпрати, но Учителя телепатично е разбрал, че тя има нужда от съвет, и ѝ е отговорил.

Друг пример за малко чудо е свързан с майката на Йоана, Гита, която, когато се учила да свири на китара, в началото разучила три от песните на Учителя. Когато отива да му ги изсвири, без да му казва кои са те, той взима цигулката си и ги изсвирва и трите, като междувременно нея я подканва да му акомпанира. Ето още едно от многото такива дребни за нас чудеса.

- Учението на Петър Дънов смесва християнство, астрология със здравословен начин на живот. С какво се храните на рилския лагер?

- На Рила се приготвя единствено вегетарианска храна. В лагера е осигурена закуска и обяд. Закуската включва варен лимец, мед и сирене по желание. Менюто за обяд е според деня от седмицата, така че да отговаря на планетата, която управлява този ден.

В неделя се яде леща, защото този ден се управлява от Слънцето. В събота е боб или ориз – управлява се от Сатурн, и т.н. Хляб има по всяко време и се раздава безплатно, също както и храната в кухнята.

В лагера на Бялото братство на Седемте рилски езера се готвят само постни гозби

- Защо не консумирате месо?

- Учителя казва, че всяко едно животно идва със свой капитал от енергия. И когато го убиваме, тя се нагнетява, натрупва в пространството и изведнъж избухва в лоши събития – войни и епидемии.

- С какво е толкова важна датата 19 август?

- На 19-и се счита, че ръководителите на Бялото братство слизат от Духовния свят на Земята и точно там, на Седемте рилски езера, правят своя събор. Ние вярваме, че тогава те определят бъднините на Земята и човека за следващата една годна.

Затова са толкова важни тези три дни от тази седмица, защото е пълно с възвишени същества. Учителя казва още, че всяка година на 19-и от Слънцето изпращат послание за това – какво ще се случва една година напред. А ние можем да го прочетем чрез картата за деня. Тепърва ще я разглеждаме, но Слънцето беше в квинтил с Нептун и Сатурн, което е много силен астрологичен аспект.

Иначе по принцип за Европа седалището на Бялото братство е на Монблан. Има теория, че заради неговото влияние Швейцария толкова векове държи неутралитет и просперира. Защото всъщност е под ръководството на Бялото братство. А за цялата Слънчева система и в частност за нашата планета Земя седалището на Братството е на Рила планина.

Пако Рабан бе последовател на учението на Петър Дънов. През 1996 г. световноизвестният моделиер посети гроба му в София

- При положение че у нас е центърът за света и Слънчевата система, защо и ние не просперираме като швейцарците?

- Ние просперираме, но духовно. Учителя казва: Вие мислите, че България е малка, ако я погледнете през очите на екстрасенс, ще видите, че е най-голямата държава.

И само вижте колко държави получиха писменост и християнство чрез нас! Освен това Учителя казва, че трябва да минат два периода от по 45 години и тогава чак България ще тръгне напред. Има обаче и трето обяснение – че духовният свят не търпи материалния. В Библията се казва, че не може да се служи едновременно на Господ и на Мамона (парите).

Това е той

Христо Воденичарски е роден през 1983 г в София.

В Бялото братство е от 2013 г.

Учител е по Паневритмия, това лято води единствените курсове в Столицата

Чете лекции и по Астрология

По професия е търговец- има магистърска степен по международни икономически отношения

Работи в обща фирма със своя брат близнак в сферата на обзавеждането и мебелната индустрия

Често пътува до Лондон

Съчетава бизнес делата си и в чужбина с лекции върху учението и танца, завещан от Петър Дънов

Любомир Старидолски