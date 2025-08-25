Б ионсе и Джей Зи може да са най-богатата холивудска двойка, според медиите, но това не им пречи да стигнат до банкови заеми. Изненадващото им решение повдигна слухове дали съпрузите не изпитват финансови затруднения.

43-годишната Бионсе и 55-годишният Джей Зи са взели два ипотечни кредита за имението си в Бел Еър - единият за 57,75 милиона долара от Morgan Stanley Private Bank, а другият за 52,8 милиона долара от Goldman Sachs. Месечните им плащания – без данъците върху собствеността – възлизат на малко над 500 000 долара, пише Radar Online.

През 2023 г. двойката похарчи колосалните 200 милиона долара за това, което се смята за най- скъпия дом в Малибу. Така че е възможно да имат проблем с паричния поток, след като не са продали имението Бел Еър преди закупят имението Малибу.

Експерти посочват, че заемите на двойката освобождават приблизително 110 милиона долара, които те могат да инвестират. Така че, макар певецът и рапърът да могат да платят малко над 60 милиона долара лихва за 30 години, ако бъдат инвестирани в S&P 500 с 8% годишна доходност, натрупана за 30 години, тези 110 милиона долара нарастват до над един милиард долара.