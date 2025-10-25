К овчежникът на патриарха и бивша нападжийка Лиляна Цанова е погнала игумена на Църногорския манастир архимандрит Никанор.

В края на работната седмица той получи наказание аргос да не служи за 15 дни.

Оказа се, че грехът на популярния монах е, че не е водил счетоводство за приходите и разходите в поверената му обител и е продавал свещи, без да се отчита в Софийска митрополия.

Самият Никанор обаче заподозря, че наказанието му е „награда“, задето наскоро организира манастирски лагер за 38 украински деца, идващи от фронтовата линия в град Суми.

Вече повече от година духовникът критикува главата на Българската православна църква (БПЦ) с повод и без повод, но най често заради проруска линия на поведение. Още по темата – в „Телеграф“ в неделя, 26 октомври!