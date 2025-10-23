Н ашенци не искат да въртят геврека, даже за няколко хилядарки. Решение ли са узбеките?

Въпреки суперзаплащането от над 4000 евро на месец младежите не се интересуват, а след време недостигът ще е огромен, тъй като средната възраст на тираджиите в момента е 55 години.

Това заяви за „Телеграф“ шефът на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев на фона на хроничен недостиг на квалифицирани шофьори на камиони в целия ЕС, който се усеща и у нас. Още по темата - в петъчния брой на вестник "Телеграф"!

