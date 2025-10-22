К лубовете в българския футбол ще бъдат насърчавани да назначават специализирани служители по социална и екологична устойчивост. Това е залегнало в стратегията на УЕФА, която смята да въведе чрез промени в системата за лицензиране.

“УЕФА и ЕФК стартират съвместен План за сътрудничество в областта на устойчивостта за 2025/26 и 2026/27 г.

През октомври 2025 г. УЕФА и Европейските футболни клубове (ЕФК) представиха нов План за сътрудничество в областта на устойчивостта, който поставя социалната и екологичната устойчивост в сърцето на европейския клубен футбол.

Ето какво ни очаква:

• Клубовете ще разработят индивидуални стратегии за устойчивост, адаптирани към техните национални контексти.

• Промени в системата за лицензиране на клубовете ще насърчават отборите да назначават специализирани служители по социална и екологична устойчивост.

• Образователна подкрепа чрез съвместни курсове (UEFA Academy, EFC Campus, Bocconi University) и уебинари за споделяне на добри практики.

Това е голяма крачка: устойчивостта вече не е страничен проект, а основен стратегически приоритет за футбола в Европа.

БФC е горд партньор по проект ReScore, чиято цел е да подобри устойчивостта на европейските аматьорски футболни клубове”, се казва в съобщение от "Бояна".