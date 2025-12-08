С тарши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо заяви след края на срещата със Славия (1:1), че отборът му е имал достатъчно възможности да стигне до обрат срещу "белите". Това бе първа грешна стъпка за разградчани под ръководството на своя нов наставник, който стартира с четири поредни победи.

"Със сигурност не е приятно да получиш гол след само няколко секунди футбол. Оттам насетне нашият план се промени. Славия се отбранява много добре в собственото наказателно поле. Създадохме много ситуации, но вкарахме само едно попадение. През второто полувреме имахме достатъчно възможности, за да спечелим. Доволен съм от начина, по който действахме след почивката. През първата част не успяхме да печелим надиграванията един на един. Това променихме през второто полувреме. Не е много лесно да играем в подобен цикъл. Вършим много работа. Играчите разбират това, което искаме от тях. Вярвам, че се подобряваме и ще изглеждаме по още по-добър начин.

Славия спря и Лудогорец

Много добре знаем каква е разликата с Левски. Знаем, че трябва да печелим всеки един двубой. Програмата е много натоварена. Фокусирани сме върху това, което предстои в следващия мач. Опитваме се да се подобряваме във всяко едно отношение. Двубоят тази вечер вече е в историята. Имаме малко време до четвъртък, трябва да се възстановим. Ще опитаме да бъдем готови за мача с ПАОК. Победата срещу Селта ни дава сериозни шансове за продължаване напред. Надявам се да го направим", сподели Хьогмо.

