С лавия спря и шампиона Лудогорец, след като в четвъртък удари Левски. "Белите" изтръгнаха 1:1 в Разград и дори може да съжаляват, че не спечелиха мача. "Орлите" бяха по-дейни през цялото време, но момчетата на Ратко Достанич играха много храбро и умело. Човекът във фокус Исак Соле откри резултата още в 29-ата секунда. Ивайло Чочев обаче изравни в средата на второто полувреме. След мача "орлите" са трети в класирането с 34 точки и мач по-малко. Славия финишира на седмо място с 28 пункта. Освен това "белите" увеличиха серията си на мачове без загуба на 12.

Още в 29-ата секунда Кристиян Балов върна към Исак Соле в наказателното поле, а той прати по земя топката във вратата на Хендрик Бонман, като попадението бе разглеждано над две минути за засада, но в крайна сметка бе признато.

Лудогорец отговори с далечен шут на Антон Недялков, но топката не попадна в очертанията на вратата. Десет минути след това Кайо Видал бе оставен непокрит, но отправи неточен изстрел. Леви Нтумба се отличи със спасяване в 27-ата минута, когато Петър Станич отправи силен изстрел от дистанция.

В добавеното време на първата част Балов пусна към Гермуш, който бе очи в очи с Бонман, но стражът на "орлите" се хвърли и нападателят стреля в него.

Ивайло Чочев стреля по земя в 49-ата минута, но в обсега на Нтумба и стражът на Славия улови. Минута след това Сон центрира в наказателното поле точно към Идан Нахмиас, но ударът му с глава премина над вратата. Никола Савич блокира изстрел на Кайо Видал в 60-ата минута. След това Славия тръгна в контраатака, но ударът на Иван Минчев, който получи пас от Балов, бе много лош.

Лудогорец изравни резултата в 64-ата минута. Станич центрира отляво на главата на Ивайло Чочев, а полузащитникът матира Нтумба за 1:1.

В следващата си атака "орлите" уцелиха и страничния стълб след удар на Квадво Дуа. Леви Нтумба отрази изстрел на Дуа в 72-ата минута. В 78-ата минута шут на Бернард Текпетей профуча над вратата.

