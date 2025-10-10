В ратарят на Галатасарай Угурджан Чакър заяви, че българският отбор има нова енергия, тъй като е с нов селекционер. На пресконференция преди утрешната Световна квалификация Чакър заяви, че тимът е гледал стари видеа, но са добре запознати с играта на България. Мач номер 3 и за двата отбора е утре (събота, 11-и октомври) от 21:45 часа на националния стадион “Васил Левски“. Турците имат победа над Грузия и поражение от Испания, докато бъларите са 4-и в група “Е“ без актив.

България отскоро е с нов селекционер, но ние гледахме старите им мачове. Нашият треньор ни подготви за тяхната игра. Надявам се да се върнем в родината с победа“, заяви стражът, който по всяка вероятност ще играе като титуляр. А дали е видял български футболист като опасност за мрежата си, той отвърна: Всъщост не бих могъл да кажа конкретно, защото гледахме отбора. Те имат нова отборна енергия с новия треньор и ние сме готови за мача“, каза още стражът.

Чакър дойде на лагера в базата на Турската федерация в Рива с травма и в началото дори не тренираше. Това даде почва за слухове, че той няма да играе, а под рамката ще застане Берке Йозер от френския Лил. "Имах болка в глезена през последните няколко мача. Треньорът ми даде два дни почивка. Имах възможност да си почина. Клубният ми тим имаше имаше интензивни мачове. Сега се чувствам готов", каза още Угурджан Чакър относно здравословното си състояние. "Мисля, че това е част от нашата работа. Вярвам, че си върша работата по най-добрия възможен начин. Стремя се да дам най-доброто представяне както за моя клуб Галатасарай, така и за националния отбор. Има трудни моменти във футбола и в живота. Случи се и на мен. Но продължих да работя усилено. Опитах се да направя всичко възможно, за да се усъвършенствам. Освен това, последните няколко седмици бяха добри за мен. Всеки преминава през трудни моменти, но аз работя усилено и се опитвам да помогна на отбора".

