Р ъководителят на германското външно разузнаване предупреди, че Русия представлява пряка заплаха и че настоящият „леден мир“ с Европейския съюз може във всеки момент да прерасне в „гореща конфронтация“.

Готова ли е Европа за голямата война с Русия?

Мартин Йегер, шеф на германската разузнавателна служба BND, заяви пред депутатите, че Русия е решена да разшири своята „сфера на влияние по-на запад в Европа“.

„За да постигне тази цел, Русия няма да се поколебае да влезе в директна военна конфронтация с НАТО, ако това се наложи“, каза Йегер, който пое поста миналия месец.

Йегер беше придружен от ръководителите на германските служби за вътрешно и военно разузнаване. Макар че те споменаха и други заплахи за Германия, като политически и религиозен екстремизъм, именно Русия доминираше в техните изказвания.

Йегер заяви, че Германия е „цел номер едно“ на Русия в Европа, тъй като е най-голямата страна в ЕС и играе „водеща роля в подкрепата за Украйна“.

Предупрежденията идват след поредица от инциденти в последните седмици в Европейския съюз, включително навлизане на руски дронове в Полша и нарушаване на естонското въздушно пространство от руски изтребители.

Русия е заподозряна, че стои зад серия от скорошни инциденти с дронове в Германия, включително случаи, които доведоха до спиране на полетите на летище Мюнхен. Властите също така подозират Москва в саботажни и дезинформационни кампании.

„Под обстрел сме“

Йегер, който преди беше посланик в Киев, повтори думите на други ръководители на разузнаването, заявявайки, че руските амбиции и агресия не се ограничават само до войната в Украйна.

„Не бива да се отпускаме и да приемаме, че евентуална руска атака може да дойде най-рано през 2029 г.“, каза Йегер, позовавайки се на предишна оценка на разузнаването. „Ние вече сме под обстрел днес.“

Според него Москва изглежда решена да подкопае НАТО и да дестабилизира европейските демокрации.

„Методите, които Москва използва, са добре известни – опити за манипулиране на избори и обществено мнение, пропаганда, провокации, дезинформация, шпионаж, саботаж, нарушения на въздушното пространство с дронове и изтребители, поръчкови убийства, преследване на опозиционни фигури, живеещи в чужбина“, каза Йегер.

Ръководителят на германската вътрешна разузнавателна служба (BfV) Синан Селен заяви, че последните инциденти с дронове подчертават потенциалната „хибридна заплаха“ за Германия и нейните европейски съюзници от страна на Русия, дори докато разследванията все още продължават.

„Русия агресивно преследва своите политически амбиции срещу Германия, ЕС и нейните западни съюзници“, каза Селен, като определи поведението на Русия като „все по-ескалиращо“.

„Руските служби непрекъснато променят степента на ескалация на своите действия със стратегическата цел да отслабят либералните демокрации. В резултат на това откриваме широк спектър от шпионаж, дезинформация, намеса, саботаж и кибератаки, извършвани от чужди актьори и държави в Германия“, заяви Селен.

Йегер също така посочи, че неговата служба е забелязала ясно увеличаване на опитите на чужди сили да „влияят върху вътрешната политика на Германия и процеса на вземане на решения“, като уточни, че руските шпиони действат по начини, които „правят много трудно тяхното проследяване и идентифициране“.

*Източници: БГНЕС/АФП